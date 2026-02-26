Размер шрифта
Тюменцы нашли в купленной свинине «начинку» из иглы от шприца

Mash: жители Тюмени нашли в купленной свинине иглу от шприца
Константин Михальчевский/РИА Новости

Жители Тюмени нашли иглу от шприца в охлажденной свинине марки «Сибагро». Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

Покупатели заметили металлический предмет, торчащий прямо в куске мяса. По информации канала, производитель пояснил, что игла могла оказаться в продукции еще на этапе содержания животного. Ветеринар, как утверждается, сделал свинье укол и не заметил, что игла отломилась, после чего мясо поступило в продажу.

Поставками данной продукции в торговые точки занимается екатеринбургский пищевой комбинат «Хороший вкус». После проведения проверки Роспотребнадзор вынес предприятию предостережение.

Официальной информации о возможных последствиях для потребителей не приводится.

До этого о подобной находке сообщала жительница Калуги пожаловалась. Она нашла иголку в конфете из супермаркета, которую ела ее дочь. Сквозь всю конфету идет швейная игла. По словам женщины, сладость она приобрела в сетевом супермаркете на улице Чичерина.

Ранее в Хабаровске женщина нашла в пицце осколок стекла.

 
