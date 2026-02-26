Азаров: Киев блокирует «Дружбу» по указу Брюсселя, чтобы убрать Орбана от власти

Украина блокирует поставки нефти по трубопроводу «Дружба» по указке Брюсселя, который хочет убрать от власти в Венгрии премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

«Он (Киев. — «Газета.Ru») прекратил поставки не из самостоятельного решения, а по команде Европейской комиссии», — сказал Азаров.

По его словам, Брюссель руками Киева пытается создать сложности для снабжения Венгрии нефтепродуктами, чтобы вызвать дефицит топлива и недовольства в обществе. Таким образом планируется подставить Орбана, чтобы тот проиграл парламентские выборы в апреле, отметил Азаров.

До этого Виктор Орбан назвал «политическим шантажом» блокировку Украиной поставок по нефтепроводу «Дружба». При этом он отметил, что Будапешт накопил достаточно резервов, поэтому украинские власти с помощью нефтяной блокады не смогут создать хаос перед выборами в Венгрии и поставить венгерскую экономику на колени.

13 февраля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина заблокировала поставки российской нефти в его страну по трубопроводу «Дружба». По его словам, для этого не было ни технических, ни технологических причин.

