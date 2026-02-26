Карманник украл у иркутянки 3 млн рублей, которые она собиралась перевести мошенникам

В Иркутске 37-летняя женщина лишилась 9 млн рублей, 6 млн она добровольно отдала мошенникам, а еще 3 млн у нее украл карманник в автобусе, когда она ехала переводить деньги аферистам. Об этом сообщает УМВД региона.

Сначала потерпевшей позвонил лжесотрудник спецслужб и убедил, что ее сбережения в опасности. Женщина сняла 6 млн рублей со счета в банке и передала их курьеру. Затем мошенники потребовали перевести на «безопасный счет» еще 3 миллиона.

Она обналичила сумму и поехала к банкомату. В переполненном автобусе у нее украли все деньги. Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже в особо крупном размере.

Карманника задержали. Им оказался 42-летний неоднократно судимый иркутянин. В его квартире нашли спрятанными во фрагменте стены более миллиона рублей, остальное он успел потратить на ремонт. Найденные деньги вернули хозяйке. Судьба остальных денег пока неизвестна.

