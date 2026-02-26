Размер шрифта
Карманник украл у иркутянки 3 млн рублей, которые она собиралась перевести мошенникам

В Иркутске карманник украл у пассажирки автобуса 3 млн рублей
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутске 37-летняя женщина лишилась 9 млн рублей, 6 млн она добровольно отдала мошенникам, а еще 3 млн у нее украл карманник в автобусе, когда она ехала переводить деньги аферистам. Об этом сообщает УМВД региона.

Сначала потерпевшей позвонил лжесотрудник спецслужб и убедил, что ее сбережения в опасности. Женщина сняла 6 млн рублей со счета в банке и передала их курьеру. Затем мошенники потребовали перевести на «безопасный счет» еще 3 миллиона.

Она обналичила сумму и поехала к банкомату. В переполненном автобусе у нее украли все деньги. Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве и краже в особо крупном размере.

Карманника задержали. Им оказался 42-летний неоднократно судимый иркутянин. В его квартире нашли спрятанными во фрагменте стены более миллиона рублей, остальное он успел потратить на ремонт. Найденные деньги вернули хозяйке. Судьба остальных денег пока неизвестна.

Ранее пенсионерка из Сургута отдала мошенникам 19 млн рублей.

 
