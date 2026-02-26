Размер шрифта
Россиянам рассказали, за сколько можно купить новую квартиру в 2026 году

Финансист Трепольский: новое жилье можно купить в среднем от 17 млн руб. в 2026 году
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

Средняя цена сделки по покупке новостройки в Москве (комфорт-класс) будет колебаться в диапазоне 17-23 млн рублей в 2026 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Способствовать этому будет массовый переход на комбинированные ипотечные продукты. Поскольку 12 млн рублей льготного лимита уже не хватает на среднюю «двушку» (которая стоит 18-22 млн), покупатели вынуждены добирать остаток по рыночной ставке. Это создает опасный микс: средневзвешенная ставка по такому кредиту получается не 6%, а около 8-12%. В итоге цена сделки растет не только из-за аппетитов застройщиков, но и из-за того, что в рынок закладывается стоимость «субсидирования» этой самой ставки со стороны девелопера.Если вам нужно жилье «здесь и сейчас», стандартная тактика «коплю на первый взнос» больше не работает - инфляция съедает накопления быстрее», — отметил Трепольский.

Он призвал россиян рассматривать «комбинированную ипотеку»: не нужно пытаться втиснуться в 12 млн, если у вас один или двое детей, берите льготный лимит и добирайте 3-5 млн по рыночной ставке. Да, платеж выше, но это позволит купить квартиру, в которой можно жить, а не ютиться, констатировал финансист.

Трепольский добавил, что застройщики готовы торговаться, но не напрямую. Ведите переговоры с застройщиком и предлагайте свои схемы, которые вам выгодны в вашей ситуации, конструктивный диалог приведет вас к успешной сделке, сказал эксперт. Он также посоветовал россиянам рассрочку до конца строительства. По словам эксперта, многие предлагают схему «20/80» или «30/70»: вы платите часть сейчас, а остаток — перед сдачей дома. За это время можно положить оставшиеся деньги на депозит под высокую ставку и фактически «окупить» часть стоимости квартиры за счет процентов, считает эксперт.

Если у вас есть старая квартира, сдавайте ее застройщику, но требуйте услугу «проживания до получения ключей», рекомендовал финансист. Это сэкономит вам 1-1,5 млн рублей на аренде жилья во время стройки, подчеркнул эксперт.

«Ищите квартиры на первых этажах или с «неудачным» видом. В 2026 году разница в цене между вторым и первым этажом может достигать 8-12%, что в масштабах Москвы - пара миллионов рублей. Застройщики часто завышают стоимость ремонта «под ключ». Покупка «бетона» может снизить цену лота на 2-3 млн, а ремонт вы сможете сделать поэтапно», — заключил финансист.

