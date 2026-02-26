Стало известно, какую музыку слушают россияне разных темпераментов

Певец Виктор Цой, рэпер Баста и группа «Король и шут» пользуются популярностью у россиян с любым видом темперамента. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка».

Платформа провела опрос среди своих пользователей с разными типами темпераментов: сангвиников (энергичные, общительные и жизнерадостные), холериков (вспыльчивые и импульсивные), флегматиков (спокойные, уравновешенные, медлительные) и меланхоликов (чувствительные и ранимые). Значительная часть из всех этих групп назвало творчество «Короля и Шута», Виктора Цоя и Басты могло бы стать саундтреком их жизни.

Среди зарубежных исполнителей стали работы таких артистов, как Metallica (коллектив не попал в рейтинг флегматиков), Eminem (не пользуется популярностью у меланхоликов) и Rihanna.

Меланхолики призналась, что получают позитивный заряд эмоций в рок, поп и хип-хоп песнях. Сангвиники черпают оптимизм из поп-музыки и рока. Флегматик заряжается хорошим настроением с помощью популярной музыки и рока. У холериков благоприятный настрой появляется при прослушивании жанра поп, рок и рэп.

Ранее Ники Минаж показала Библию с автографом от Трампа.