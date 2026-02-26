Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Стало известно, какую музыку слушают россияне разных темпераментов

Певец Виктор Цой оказался популярным у россиян всех темпераментов
Мосфильм

Певец Виктор Цой, рэпер Баста и группа «Король и шут» пользуются популярностью у россиян с любым видом темперамента. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «КИОН Музыка».

Платформа провела опрос среди своих пользователей с разными типами темпераментов: сангвиников (энергичные, общительные и жизнерадостные), холериков (вспыльчивые и импульсивные), флегматиков (спокойные, уравновешенные, медлительные) и меланхоликов (чувствительные и ранимые). Значительная часть из всех этих групп назвало творчество «Короля и Шута», Виктора Цоя и Басты могло бы стать саундтреком их жизни.

Среди зарубежных исполнителей стали работы таких артистов, как Metallica (коллектив не попал в рейтинг флегматиков), Eminem (не пользуется популярностью у меланхоликов) и Rihanna.

Меланхолики призналась, что получают позитивный заряд эмоций в рок, поп и хип-хоп песнях. Сангвиники черпают оптимизм из поп-музыки и рока. Флегматик заряжается хорошим настроением с помощью популярной музыки и рока. У холериков благоприятный настрой появляется при прослушивании жанра поп, рок и рэп.

Ранее Ники Минаж показала Библию с автографом от Трампа.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!