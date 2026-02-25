«Вопрос окончательно прояснен». Отказался ли ЕС от планов по изъятию российских активов?

Вопрос изъятия в ЕС замороженных российских активов сейчас не обсуждается, но к нему могут вернуться в будущем. Такое заявление сделал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Тема вновь возникла в публичном пространстве после недавней блокировки Венгрией согласованного Европарламентом кредита Украине в размере €90 млрд. По плану выплаты Киеву должны были начаться в апреле, теперь у властей Евросоюза уверенности в этом нет.

В настоящий момент в Евросоюзе не обсуждают использование замороженных российских активов для предоставления кредита Украине, заявил министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Бельгии Максимом Прево.

По его словам, после решения о выделении Украине кредита на €90 млрд «вопрос окончательно прояснен» .

«Тема замороженных российских активов будет обсуждаться позднее», — сказал Вадефуль.

По словам главы немецкого МИД, Евросоюз может вернуться к этой идее, если дело дойдет до возмещения ущерба, понесенного Киевом в ходе конфликта.

Что известно о кредите и активах

21 февраля Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Договоренность о выделении этих средств была достигнута Евросоюзом в конце 2025 года после длительной дискуссии о возможности изъятия российских активов, замороженных преимущественно на счетах бельгийского депозитария Euroclear.

Несмотря на позицию Еврокомиссии, риски экспроприации были сочтены слишком высокими . Кредит Украине выделили из общего бюджета Евросоюза. Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в этом механизме и нести по нему финансовую ответственность. Решение утвердил Европейский парламент: «за» проголосовали 458 депутатов, «против» — 140, еще 44 «воздержались».

На заседании 4 февраля 2026 года Совет ЕС согласовал свою позицию о правовой основе соглашения и требованиях к Украине. Чтобы получить деньги, Киев должен соблюдать верховенство права и бороться с коррупцией. Закупать военную продукцию допускается только у компаний, расположенных в Евросоюзе, Украине или в странах Европейской экономической зоны (например, Норвегии). Исключения предусмотрены только в случаях экстренных поставок, которые невозможно обеспечить силами ЕС.

Окончательное утверждение кредита было запланировано в Совете ЕС 11 февраля, но этого не произошло. Из-за конфликта с Украиной по поводу прекращения поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна «продолжит блокировать украинский военный кредит» до тех пор, пока прокачка топлива не восстановится. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Будапешт воспользовался правом вето. На этой стадии решение может быть принято только при единогласном согласии всех 27 стран ЕС.

После этого глава евродипломатии Кая Каллас предложила вернуться к обсуждению изъятия российских замороженных активов. Выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Евросоюза она признала, что главам внешнеполитических ведомств не удалось прийти к общему решению о выделении Украине €90 млрд. Отвечая на вопрос, есть ли у ЕС план «Б», Каллас отметила, что можно использовать российские активы .

«У Еврокомиссии был план «А» — использовать российские активы, возможно он теперь должен стать планом «Б», — сказала глава дипслужбы.

Спор в московском суде

12 декабря прошлого года Евросоюз принял решение о заморозке на неопределенный срок российских суверенных активов на сумму €210 млрд . В том числе €180 млрд активов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

В ответ на это Банк России подал иск к Euroclear, заявив о намерении взыскать около 18,2 трлн рублей (€195 млрд). В эту сумму включены заблокированные активы и упущенная выгода.

Сегодня из картотеки арбитражных дел стало известно, что Euroclear подал жалобу на рассмотрение иска Центробанка России в закрытом режиме. Жалоба поступила в суд первой инстанции 13 февраля и будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.