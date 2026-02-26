Стало известно, какой уровень госдолга США будет угрожать стабильности мира

Государственный долг США достигнет 140% ВВП к 2031 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оценку Международного валютного фонда (МВФ) о состоянии американской экономики.

В публикации отмечается, что этот показатель госдолга угрожает стабильности экономики США и мира. В МВФ считают, что для разрешения ситуации Вашингтону необходим четкий и целенаправленный план фискальной консолидации.

По информации министерства финансов США от 24 февраля, госдолг страны достиг $37,787 трлн.

В январе сообщалось, что за первый год нового президентского срока Дональда Трампа государственный долг Соединенных Штатов увеличился на рекордные $2,25 трлн.

Основатель бюллетеня High Yield Economics Дэниэл Альтман в статье для Foreign Policy предупредил, что мировая экономика в обозримом будущем может столкнуться с беспрецедентным по своим масштабам валютным кризисом из-за огромного госдолга семи развитых стран. По словам эксперта, сложившаяся ситуация напоминает финансовые кризисы 1990-х в Азии и России, однако имеет более значительные масштабы. Он напомнил, что долг Канады, Франции, Японии, Испании, Италии, Великобритании и США превышает 100% ВВП.

Ранее стало известно, что госдолг Британии вырос в три раза за 20 лет.