Форвард «Вашингтона» Овечкин не набрал очков в первом матче после Олимпиады-2026

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин остался без набранных очков в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Игра прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. 40-летний Овечкин провел на льду 13 минут 22 секунды, из них 99 секунд в большинстве, нанес три броска в створ, провел один силовой прием и завершил поединок с показателем полезности «0».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Расмус Сандин, Джеймс ван Римсдайк и Алексей Протас, поразивший пустые ворота. У проигравшей команды отличился Ноа Кейтс.

Эта победа стала для «столичных» первой после олимпийской паузы. После этой игры «Вашингтон» набрал 67 очков и закрепился на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя 60 матчей в регулярном сезоне. У «Филадельфии» в активе 61 очко после 57 матчей и 14-я позиция на Востоке.

В нынешнем сезоне после 60 матчей в активе Овечкина 48 очков (22 гола + 26 передач).

