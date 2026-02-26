UnHerd: ЕС должен восстановить отношения с Россией для участия в переговорах

Европейскому союзу (ЕС) необходимо восстановить отношения с Россией, если он хочет получить место за столом переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет портал UnHerd.

В материале отмечается недовольство европейских лидеров тем, что их «не допускают» до переговоров между Россией и Соединенными Штатами о будущем Украины. Однако упрямо отказываясь от прямого диалога с Москвой, они исключили из мирного процесса себя сами, говорится в тексте.

«Если Европа хочет, чтобы ее воспринимали всерьез и доверили ей важную роль, для начала явно следует наладить прямой канал связи с Кремлем», — пишет UnHerd.

В феврале СМИ сообщили о том, что Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас от имени содружества выдвинула ряд требований к России для урегулирования украинского кризиса. В списке, например, содержались пункты о компенсации ущерба Украине, а также о выводе российских войск из Белоруссии, Приднестровья и Южной Осетии.

Также Каллас сказала, что отправной точкой для начала переговоров Евросоюза с Россией по Украине должны стать уважение границ и прекращение саботажа.

24 февраля глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Россия «не может получить преимуществ за столом переговоров». А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз «не отступит» в своей поддержке Украины, пока не будет заключен мир на условиях Киева.

