МВД Кубы сообщило о мотивах задержанных на катере с номерами США

Задержанные с катера с американским номером, который вошел в кубинские территориальные воды, признались в намерениях проникнуть на Кубу с террористическими намерениями. Об этом сообщило МВД республики на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ведомстве отметили, что на скоростном катере с регистрационным номером штата Флорида находилось 10 вооруженных человек.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти Соединенных Штатов не считают серьезным происшедший в кубинских территориальных водах инцидент с катером.

25 февраля агентство Reuters со ссылкой на заявление министерства внутренних дел Кубы сообщило, что катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу по кубинским пограничникам.

Посольство Кубы в США в соцсети Х также сообщило, что береговая охрана Кубы уничтожила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинским военным.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о помощи Кубе.