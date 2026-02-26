Армия России нанесла мощный комбинированный удар по объектам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли мощный комбинированный удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, российские военные использовали для удара по стратегически важным украинским объектам около 80 БПЛА «Герань», а также десятки ракет «Циркон», «Искандер» и Х-101. В результате удара «Герани» по объекту газовой инфраструктуры в Полтаве произошел пожар. Зарево от огня было видно за несколько километров, сообщается в публикации.

Начиная с 4 утра, взрывы гремели в Киеве и пригороде. Под ударом ракет Х-101 оказалась подстанция Киевская-750. К тому же были поражены объекты около столицы Украины. Также ВС РФ ударили по целям в Запорожье, Виннице и в Харькове.

До этого российские военные атаковали аэродром Школьный в Одессе, который ВСУ превратили в базу запуска дальних БПЛА в сторону России. Отмечается, что ВС РФ совершили не менее десяти ударов беспилотниками «Герань» по этому объекту. После налета «Гераней» авиабазу оцепили, к ней подъехали несколько машин скорой помощи.

Ранее мощный ночной удар по Киеву сняли на видео.