Почти половина россиянок завидуют тем, кто ежедневно не готовит еду в семье

Более половины россиянок согласны с утверждением, что «хорошая хозяйка должна готовить сама», но почти треть не считают это своей обязанностью. При этом 42% признались, что завидуют тем, кто не готовит, и мечтают о переходе на готовую еду, — об этом свидетельствуют итоги опроса X5, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Отношение к готовке оказалось противоречивым: 35% опрошенных обожают готовить и гордятся этим, почти 21% не любят этот процесс и хотели бы перейти на альтернативы. При этом более трети отмечают отсутствие выбора: в их семье никто, кроме них, не готов взять эту обязанность на себя.

Удобным решением для них становится готовая еда: 88% опрошенных отмечают, что она уже составляет до половины их рациона. Еще 29% отмечают, что с появлением готовых решений они стали готовить самостоятельно реже, но с большим удовольствием. Тем не менее 10% женщин отмечают, что близкие выражают неодобрение по поводу покупки готовых блюд.

«В рамках Месяца готовой еды мы выяснили, что освободившееся от готовки время современные женщины предпочли бы в первую очередь потратить на хобби или спорт, отдых и сон, учебу или карьеру, а также на общение с друзьями. Качественная и безопасная готовая еда сегодня — повседневная часть рациона, которую они выбирают осознанно», — отметила директор по развитию корпоративного бренда X5 Татьяна Хаустова.

В опросе приняли участие 1030 женщин в возрасте от 18 до 45+ лет из разных регионов России.

Ранее Мэддисон рассказал, что планирует открыть ларек с шаурмой и массажный салон для богачей на острове.