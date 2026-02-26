Россиянам объяснили, можно ли не отвечать начальству и коллегам вне работы

Сотрудник вправе не отвечать на звонки руководства и коллег после окончания рабочего дня, если иное не предусмотрено трудовым договором. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Она пояснила, что трудовое законодательство четко разграничивает рабочее и личное время. Рабочим считается период, когда сотрудник исполняет обязанности и соблюдает внутренние правила компании, а все остальное относится к личному времени. При этом, по словам эксперта, многие работодатели ожидают постоянной доступности сотрудников — вечером, в выходные или во время отпуска.

Ганькина подчеркнула, что привлечение к работе вне установленного графика допускается лишь в исключительных случаях и при соблюдении ряда условий. Необходимо письменное согласие работника, повышенная оплата и официальное оформление — приказ или дополнительное соглашение.

Эксперт отметила, что сам по себе звонок от руководителя не нарушает закон, однако сотрудник после завершения рабочего дня имеет право не отвечать. Исключение составляют случаи, когда обязанность быть на связи закреплена в трудовом договоре.

По ее словам, это касается, например, специалистов IT-поддержки, сотрудников экстренных и аварийных служб, дежурных врачей и других профессий, где предусмотрен особый режим работы. Даже в таких ситуациях, как уточнила специалист, условия дежурств или ненормированного дня должны быть четко прописаны в документах в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Если же сотрудник регулярно решает рабочие вопросы после смены, это должно быть либо официально закреплено, либо компенсировано доплатами, дополнительными выходными или бонусами.

Ганькина также обратила внимание, что проблема постоянной доступности выходит за рамки отдельных компаний. По ее мнению, такая практика может приводить к профессиональному выгоранию, снижению продуктивности и нарушению баланса между работой и личной жизнью.

Ранее Роскачество разъяснило, что за ненормированный график сотрудникам положен дополнительный оплачиваемый отпуск.