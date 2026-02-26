Размер шрифта
На Западе назвали завод по производству БПЛА в Британии законной целью ВС РФ

Политик Мема: завод по производству БПЛА в Британии будет законной целью ВС РФ
Telegram-канал «Armando Mema Eurodeputy»

Совместное производство БПЛА для ВСУ Великобритании и Украиной станет законной целью для ВС РФ. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети Х.

«Поставка оружия стране, находящейся в состоянии войны, является нарушением международного права, а продажа оружия с этой целью незаконна. Производство на этих предприятиях является законной целью для России, которая может нанести ответный удар», — заявил Мема.

По его словам, правительство Британии во главе с Киром Стармером призывает к «победе над Россией» и делает Лондон соучастником незаконных действий. Мема призвал вернуться к дипломатии и прекратить разжигание конфликта против России, так как это повышает ядерные риски.

Накануне посол Украины в Британии Валерий Залужный заявил, что на территории Соединенного Королевства начал работу первый украинский завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Залужный добавил, что центр инженерной экспертизы останется на Украине, а производство БПЛА будет интегрировано в «британское оборонительное пространство».

Ранее в США раскритиковали экс-премьера Британии за срыв мира на Украине.

 
