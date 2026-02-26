РИА Новости: офицеры с купленными званиями без подготовки ведут ВСУ к потерям

В украинской армии возникают проблемы из-за офицеров, которые, по утверждению российских силовых структур, приобрели звания и должности без необходимой подготовки. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых органах РФ.

По их данным, такие офицеры командуют подразделениями на линии боевого соприкосновения, однако не обладают достаточными теоретическими знаниями и практическими навыками. В результате, как утверждается, это приводит к потерям и срыву выполнения задач.

Ранее в российских силовых структурах заявляли, что граждане Украины якобы стали активнее приобретать офицерские звания и должности, чтобы избежать отправки на передовую.

По словам источника агентства, некомпетентность командиров может оборачиваться потерями личного состава или провалом поставленных задач. Официальных комментариев со стороны украинской стороны по этому поводу не приводится.

До этого сообщалось, как в Вооруженных силах Украины наладили систему ускоренного карьерного роста для родственниц высокопоставленных военных, которым после краткого обучения присваивают высокие звания.

