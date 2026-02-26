Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Российские силовики заявили о проблемах ВСУ из-за «купленных» званий

РИА Новости: офицеры с купленными званиями без подготовки ведут ВСУ к потерям
Kuba Stezycki/Reuters

В украинской армии возникают проблемы из-за офицеров, которые, по утверждению российских силовых структур, приобрели звания и должности без необходимой подготовки. Об этом РИА Новости сообщили источники в силовых органах РФ.

По их данным, такие офицеры командуют подразделениями на линии боевого соприкосновения, однако не обладают достаточными теоретическими знаниями и практическими навыками. В результате, как утверждается, это приводит к потерям и срыву выполнения задач.

Ранее в российских силовых структурах заявляли, что граждане Украины якобы стали активнее приобретать офицерские звания и должности, чтобы избежать отправки на передовую.

По словам источника агентства, некомпетентность командиров может оборачиваться потерями личного состава или провалом поставленных задач. Официальных комментариев со стороны украинской стороны по этому поводу не приводится.

До этого сообщалось, как в Вооруженных силах Украины наладили систему ускоренного карьерного роста для родственниц высокопоставленных военных, которым после краткого обучения присваивают высокие звания.

Ранее российский военный аналитик оценил возможности ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Женщины, которых Билл Гейтс соблазнял за спиной у жены: от русской ядерщицы до «девушек Эпштейна»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!