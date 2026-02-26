Размер шрифта
Ким Чен Ын заявил об успешности северокорейской ядерной военной программы

Ким Чен Ын: КНДР за прошедшие 5 лет успешно решила задачу ядерного сдерживания
KCNA via Reuters

Северная Корея успешно решила задачу ядерного сдерживания, заявил глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выступая с отчетным докладом на съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Чен Ын подчеркнул, что за минувшую пятилетку успешно решена важная историческая и политическая задача, гарантирующая ядерную политику КНДР. Корейская народная армия ответственно выполняет свою миссию, с помощью ядерных вооружений сдерживая агрессивные войны. Она, «зорко следя» за привычными военными учениями противников КНДР, решительно подавляла и срывала безрассудные провокации, обеспечивала баланс в регионе, надежно защищала всенародную борьбу за всестороннее развитие социализма.

Ким Чен Ын указал, что ТПК выдвинула курс на строительство самой сильной армии в мире. По словам главы государства, КНДР готова к немедленному возмездию в случае нападения любых сил.

25 февраля сообщалось, что 13-летняя дочь главы КНДР Ким Чжу Э возглавила ракетное подразделение страны.

Ранее Ким Чен Ына сфотографировали за рулем ракетной установки.

 
