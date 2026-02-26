У бышей жены Шнурова заблокировали все счета из-за долгов

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бывшей жены лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Матильда Шнурова проживает в Лос-Анджелесе, где открыла студию растяжки, медитации и аффирмации. По данным издания, женщина задолжала ФНС 85 тысяч рублей. Ей заблокировали счета в российских банках.

Рокер Сергей Шнуров прожил со своей третьей женой Еленой Мозговой (Матильдой) восемь лет. Они официально развелись в августе 2018 года, а через два месяца исполнитель женился на Ольге Абрамовой.

21 октября 2025-го Шнуров официально развелся с женой Ольгой Абрамовой. По словам адвоката музыканта, при разводе супруги не делили имущество и не спорили об опеке над

В июне Матильда Шнурова рассказала, что ей «не свойственно» скучать по России. Она объяснила, что не хочет думать о прошлой жизни и стремится мыслить будущим.

По словам Шнуровой, ей достаточно российского бэкграунда. Он по-прежнему ее поддерживает, но той жизни, которая была у нее летом 2021 года, уже «нет и не будет».

