У бышей жены Шнурова заблокировали все счета из-за долгов

Baza: ФНС заблокировала счета бывшей жены Сергея Шнурова
matilda.shnurova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета бывшей жены лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Матильда Шнурова проживает в Лос-Анджелесе, где открыла студию растяжки, медитации и аффирмации. По данным издания, женщина задолжала ФНС 85 тысяч рублей. Ей заблокировали счета в российских банках.

Рокер Сергей Шнуров прожил со своей третьей женой Еленой Мозговой (Матильдой) восемь лет. Они официально развелись в августе 2018 года, а через два месяца исполнитель женился на Ольге Абрамовой.

21 октября 2025-го Шнуров официально развелся с женой Ольгой Абрамовой. По словам адвоката музыканта, при разводе супруги не делили имущество и не спорили об опеке над 

В июне Матильда Шнурова рассказала, что ей «не свойственно» скучать по России. Она объяснила, что не хочет думать о прошлой жизни и стремится мыслить будущим.

По словам Шнуровой, ей достаточно российского бэкграунда. Он по-прежнему ее поддерживает, но той жизни, которая была у нее летом 2021 года, уже «нет и не будет».

Ранее Сергей Шнуров сделал заявление о новых песнях.

 
