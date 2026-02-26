В ВСУ назвали условие для «политического решения» конфликта с Россией

Командующий нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил, что конфликт с Россией закончится политическим решением. Его слова приводит УНИАН.

«Все войны заканчиваются. И эта война закончится. Но она закончится политическим решением. Считаю, нужно иметь баланс между политиками и военными. Чтобы те не слишком лезли в военную сферу и наоборот, чтобы военные не слишком лезли в политику», – сказал Пивненко.

По его словам, ВСУ необходимо «остановить» продвижение ВС РФ, чтобы Москва снизила требования в ходе переговоров. Если армия России не будет двигаться вглубь страны, то «все будет нормально», считает Пивненко.

Он уточнил, что «не нужно наступать, не нужно ничего придумывать». Достаточно обеспечить устойчивость обороны ВСУ, подчеркнул военный.

До этого журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. Как уточнил сотрудник WSJ, от этой информации «все были в шоке».

