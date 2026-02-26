В Вольске мужчина пытался заживо сжечь знакомую и ее четверых детей

В Саратовской области осудили мужчину за поджог дома с детьми

В Вольске суд приговорил 41-летнего местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за попытку сжечь заживо бывшую сожительницу и ее четверых детей. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

Инцидент произошел в двухэтажном деревянном доме на улице Ленина Пьяный обвиняемый подпер дверь тамбура черенком от лопаты и поджег. В квартире на момент пожара находились 51-летняя женщина и четверо ее детей в возрасте от 10 до 18 лет.

Их спасли огнеборцы, эвакуировав через окно. Ущерб от пожара превысил 600 тысяч рублей. Поджигателя задержали, ранее он уже был судим. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы.

До этого в Приморье пьяный мужчина заживо сжег возлюбленную. Обвиняемый приревновал свою 50-летнюю возлюбленную, между ними возникла ссора. В ходе конфликта он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Спасти пострадавшую не удалось.

Ранее россиянин сжег дачу, чтобы она не досталась жене в случае развода.