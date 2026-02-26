Размер шрифта
Россиянам рассказали о новых правилах, определяющих понятие пива

Эксперт Мясникова: новый ГОСТ четко определит, что сможет назваться пивом
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Вступающий в силу со следующего года новый ГОСТ на пиво расширит возможности использования разных солодов при производстве напитка и ясно укажет, какой именно продукт имеет право называться пивом. Об этом ТАСС рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова.

Она подчеркнула, что новый ГОСТ, который заменит устаревший стандарт 2012 года, приведет к изменениям в мире российского пивоварения. Он поменяет правила игры в правовом поле, поскольку четко определит, что именно может называться пивом. ГОСТ остается добровольным, и если производитель хочет использовать его маркировку, то необходимо строго соблюдать все требования: солод должен составлять не менее 80%, доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, из которых лишь 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты. Кроме того, в пиво нельзя будет добавлять этиловый спирт, применяя только естественное брожение, и не предусмотренные стандартом пищевые добавки. Если производитель не следует этим требованиям, то он не может использовать название «пиво», а лишь «пивной напиток».

11 февраля сообщалось, что нидерландский производитель пивных напитков Heineken NV сократит 5-6 тысяч рабочих мест на фоне спада в пивоваренной отрасли.

Ранее эксперт объяснил массовый переход россиян на коктейли и безалкогольное вино.

 
