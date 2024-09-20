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Фонд Росконгресс подготовил обзорный отчет по итогам Восточного экономического форума – 2024

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Росконгресс

Эксперты Фонда Росконгресс подготовили обзорный отчет «Деловая программа ВЭФ'24. Итоги». В нем собраны ключевые данные о событиях Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2024 года. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

В обзоре собрана основная информация и проведен анализ событий деловой программы Форума, включающей семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». В частности, на основе выступлений экспертов на деловых сессиях ВЭФ рассмотрены сильные и слабые стороны Дальнего Востока в различных сферах, отмечены ключевые возможности и угрозы. Отчет включает цитаты спикеров Форума и основные выводы дискуссий.

Например, в контексте развития международного сотрудничества выделяются следующие направления: необходимость укрепления экономических связей России со странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, роста товарооборота с ключевыми партнерами, развития транспортных коридоров и логистической инфраструктуры. В свою очередь, среди ключевых возможностей, выделенных в ходе сессий тематического блока «Россия дальневосточная», – необходимость развития туристической отрасли, создания новых производств и рабочих мест, расширения транспортной сети, активизации геологоразведки и освоения природных ресурсов.

Особое внимание уделено итогам пленарного заседания с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе своего выступления глава государства рассказал о развитии Дальнего Востока и укреплении сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, о создании международных территорий опережающего развития, а также о масштабировании мастер-планов для 200 населенных пунктов к 2030 году. Владимиром Путиным также были рассмотрены планы по модернизации энергетической и транспортной инфраструктуры региона, включая расширение БАМа, Транссиба и развитие Северного морского пути.

В обзоре отмечается, что Восточный экономический форум в 2024 году вновь подтвердил свою роль ведущей российской площадки для обсуждения политико-экономических процессов в Азии. Форум посетили более 7 100 человек из 75 стран и территорий. За четыре дня работы было проведено свыше 120 сессий с участием более 700 спикеров. В ходе Форума было подписано свыше 300 соглашений на общую сумму 5,5 трлн рублей, из которых 27 были заключены с представителями иностранных организаций.

Полный текст аналитического обзора опубликован на сайте Фонда Росконгресс и в Дзен-канале Фонда Росконгресс.

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