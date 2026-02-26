Размер шрифта
В России оценили вероятность нападения США на Кубу

Политолог Плотникова: США проявляют политическую осторожность с Кубой
Lee Jin-man/AP

Несмотря на возникший в территориальных водах Кубы вооруженный инцидент с участием катера под американским флагом, очевидно, что официальные власти в Вашингтоне проявляют осторожность в высказываниях и действиях в отношении Гаваны. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила эксперт отдела политических проектов ЦМВС, политолог Екатерина Плотникова.

«Понятно, что основная мотивация всех действий США в отношении Кубы — добиться политических перемен в стране. Однако американцы проявляют большую осторожность в своей политической риторике. Белый дом намеренно избегает называть происходящие события блокадой, так как блокада считается серьезным актом войны», — пояснила эксперт.

По ее мнению, несмотря на стремление администрации президента Дональда Трампа мобилизовать электорат перед промежуточными выборами в ноябре 2026 года, прямое военное столкновение с Кубой маловероятно в ближайшем будущем.

«Я сомневаюсь, что Штаты пойдут на прямое вооруженное столкновение с Кубой в ближайшее время. Об этом свидетельствует негативная реакция американских политиков на любые возможные провокации. Коллективная историческая травма, связанная с неудачной высадкой в заливе Свиней, а также уверенность истеблишмента в эффективности экономической изоляции острова дают основания предполагать, что в ближайшее время сохранится статус-кво», — заключила Плотникова.

В территориальных водах Кубы произошел вооруженный инцидент с участием катера под американским флагом. По данным МВД республики, судно вторглось в кубинские воды, а его экипаж открыл огонь по пограничникам.

Вашингтон утверждает, что катер не принадлежит госструктурам США, а в МИД РФ произошедшее назвали провокацией с американской стороны на фоне топливной блокады острова.

Ранее стало известно, чего добивался американский катер у берегов Кубы.

 
