Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Глава МИД Польши заявил, что конфликт на Украине определит третью мировую силу

Сикорский заявил, что украинский конфликт определит победителя между РФ и ЕС
Agencja Wyborcza.pl/Dawid Zuchowicz/Reuters

Конфликт на Украине определит победителя в борьбе между Российской Федерацией и Европейским союзом. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает издание Do Rzeczy.

По его словам, «на кону стоит не только независимость» Украины и «безопасность» Европы.

«Этот конфликт определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», — сказал министр.

1 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военная победа России в спецоперации на Украине уже просматривается по целому ряду параметров.

По словам политика, ему бы хотелось достижения целей СВО «как можно скорее». Вместе с тем он отметил, что цели, заявленные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными за исключением нюансов.

30 января немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который известен под псевдонимом Ким Дотком, заявил, что Россия уже одержала победу над Украиной, Европой, США и НАТО.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда может закончиться СВО.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!