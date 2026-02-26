Сикорский заявил, что украинский конфликт определит победителя между РФ и ЕС

Конфликт на Украине определит победителя в борьбе между Российской Федерацией и Европейским союзом. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает издание Do Rzeczy.

По его словам, «на кону стоит не только независимость» Украины и «безопасность» Европы.

«Этот конфликт определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», — сказал министр.

1 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что военная победа России в спецоперации на Украине уже просматривается по целому ряду параметров.

По словам политика, ему бы хотелось достижения целей СВО «как можно скорее». Вместе с тем он отметил, что цели, заявленные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными за исключением нюансов.

30 января немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который известен под псевдонимом Ким Дотком, заявил, что Россия уже одержала победу над Украиной, Европой, США и НАТО.

