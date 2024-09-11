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ВЦИОМ и Фонд Росконгресс представили итоги опроса участников Восточного экономического форума – 2024

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Росконгресс

В этом году ВЦИОМ обеспечил социологическое сопровождение Форума, проведя опрос участников. Цель опроса – определить, как оценивают повестку Форума его участники. С результатами можно ознакомиться по ссылке.

Перспективы развития Дальнего Востока

ВЭФ-2024 проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября и стал одним из значимых событий в деловом мире. В опросе, посвященном Форуму, приняли участие более 400 человек. Среди них 88% слушателей, 7% - журналисты, 5% - модераторы.

Подавляющее большинство участников Форума (94%) полагают, что за прошедшие 10 лет в развитии Дальнего Востока России произошли изменения, при этом 78% - считают их масштабными. С развитием региона у опрошенных связаны такие характеристики, как приоритетный (38%), стабильный (32%) и опережающий (15%).

Каждый седьмой (14%) готов назвать Дальний Восток развитым и процветающим регионом уже сегодня, большая часть опрошенных считает, что он станет таковым в ближайшей перспективе, в том числе 42% - через 5-10 лет, почти треть респондентов (30%) отметили, что на это потребуется чуть больше времени – 15-20 лет.

В вопросе необходимости и размера привлечения инвестиций в регион из других стран мнения разделились. Почти каждый четвертый (22%) ответил, что таких вложений в экономику Дальнего Востока должно быть не более 30%. 19% опрошенных полагают, что требуются инвестиции от 50% и более, 18% придерживаются мнения, что они не должны превышать 40%. Высказали мнение о том, что иностранных инвестиций должно быть не более 20% - 12% опрошенных, не более десятой доли – 7%. Лишь 4% участников исследования считают, что привлекать инвестиции из других стран не нужно.

В топ-5 перспективных стран-инвесторов в экономику Дальнего Востока из Азиатско-Тихоокеанского региона, по мнению респондентов, вошли Китай (83%), Индия (33%) и Япония (29%), Республика Корея (27%) и КНДР (22%). Среди отраслей экономики, которые могут обеспечить наиболее высокий приток инвестиций в Дальний Восток, больше половины опрошенных назвали туризм (55%), на втором месте – рыболовство и аквакультура (36%), на третьем – транспорт и логистика (29%).

Распределение влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Участники исследования также высказали мнение относительно распределения влияния стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Респонденты посчитали, что самыми влиятельными странами этого региона являются Китай и Россия (95% и 89% соответственно). Не имеют большого влияния Канада, Мексика и Австралия (так считают 70%, 69% и 65% опрошенных соответственно).

В тройке стран, чье влияние будет увеличиваться, участники опроса видят Россию (86%), Китай (84%) и Индию (60%).

О Форуме

Около трети (29%) респондентов сумели установить контакты с потенциальными деловыми партнерами, а больше половины (59%) рассчитывают, что это случится. Только 4% оценили вероятность налаживания деловых связей как низкую.

Методология: онлайн-опрос и личные формализованные интервью с использованием планшета (технология CAPI). Целевая выборка среди участников ВЭФ-2024, всего опрошено 406 человек.

Даты опроса: 3–6 сентября 2024 года.

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