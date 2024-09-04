Открыта регистрация СМИ на IV Конгресс молодых ученых

С 4 сентября по 1 ноября 2024 года открыта онлайн-регистрация представителей средств массовой информации и блогосферы на мероприятия IV Конгресса молодых ученых, который пройдет 20–22 ноября 2024 года на федеральной территории «Сириус». В этом году в рамках IV Конгресса пройдет Форум молодых ученых стран БРИКС, а также Конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.

Форма заявки и правила аккредитации размещены на сайте Конгресса в разделе «СМИ».

Конгресс молодых ученых – ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов, грантов, студентов и школьников из России и других стран.

Главной задачей IV Конгресса молодых ученых станет обсуждение роли и достижений российской науки в контексте международного взаимодействия со странами БРИКС и глобального развития.

Форум молодых ученых стран БРИКС и Конкурс молодых инноваторов стран БРИКС стартуют с 18 ноября с. г. на федеральной территории «Сириус», а с 20 ноября с. г. дискуссии продолжатся на площадке проведения IV Конгресса (Университет «Сириус»). Форум молодых ученых стран БРИКС традиционно ставит перед собой задачи по расширению взаимодействия молодежи стран БРИКС, развитию навыков и компетенций молодых ученых и укреплению роли научно-технической и молодежной политики стран БРИКС. В рамках российского председательства в 2024 году в фокусе Форума окажутся природоподобные технологии, вопросы устойчивого технологического развития и цифровая гуманитаристика. В то же время темы Конкурса молодых инноваторов стран БРИКС будут посвящены зеленым технологиям и технологиям искусственного интеллекта. Регистрация СМИ на IV Конгресс будет действительна для посещения данных мероприятий.

С целью вовлечения российского научного сообщества в решение важнейших задач регионов с 2022 года в преддверии Конгресса ежегодно проходят мероприятия-спутники. Первый спутник IV Конгресса состоялся в Мурманске 15–17 августа 2024 г. Участники мероприятия разработали наукоемкие решения для развития ключевых отраслей региона в области судостроения, геологии, лавинной безопасности. Мероприятия-спутники IV Конгресса молодых ученых также пройдут в Республике Дагестан (18–20 сентября с. г.) и на федеральной территории «Сириус» (26–28 сентября с. г.).

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».