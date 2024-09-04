НПС представит в рамках ВЭФ фильм о БАМе с участием Николая Валуева

Группа компаний «Нацпроектстрой» (НПС) на площадке Восточного экономического форума-2024 во Владивостоке представит фильм о строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ) с участием депутата Государственной Думы Российской Федерации Николая Валуева. Проект реализован совместно с телеканалом RT.

5 сентября 2024 года в 10.00 на стенде ГК Нацпроектстрой (ДВФУ, Корпус А, стенд 4.3) состоится эксклюзивный показ фильма о том, как в наше время развивается легендарная Байкало-Амурская магистраль. Проводником в этот мир выступил Николай Валуев. Он побывал на стройке века и на себе испытал особенности работы на ней, воплотив свою детскую мечту.

Герой фильма преодолел сотни километров от Комсомольска-на-Амуре до поселка Ванино, побывал в рабочем городке Гурское, на перегонах Уктур – Аксака – Кенай и Чепсары – Монгохто, чтобы правдиво рассказать зрителям об одной из самых протяженных железных дорог в мире, о современных технологиях и настоящих профессионалах, работающих в ГК НПС.

На презентации фильма гости и участники ВЭФ смогут задать известному политику вопросы о его работе на БАМе, узнать правду о том, как живут вахтовики, легко ли управлять экскаватором и большегрузным самосвалом, а также насколько на самом деле сурова природа в тех местах.

Восточный экономический форум-2024 пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.