На Кавказском инвестиционном форуме подписали 100 соглашений на 106 млрд рублей

В столице Чеченской Республики городе Грозном завершился Кавказский инвестиционный форум, который посетили порядка 4 тысяч человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровней, бизнесменов, экспертов, журналистов ведущих СМИ из России, стран СНГ и «каспийской пятерки».

Всего в работе форума приняли участие гости из 33 стран и территорий. В деловой программе прошло более 65 мероприятий с участием свыше 430 спикеров. На КИФ-2024 было подписано 100 соглашений на общую сумму 106,1 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной), в том числе 7 соглашений с иностранными компаниями и органом власти. Площадь выставочной экспозиции КИФ-2024 составила более 10 тысяч квадратных метров.

Тема мероприятия КИФ-2024 — «Большой Кавказ — от моря до моря». Центральным событием деловой программы КИФ-2024 стало пленарное заседание, в котором принял участие заместитель председателя правительства Российской Федерации, куратор Северо-Кавказского Федерального округа Александр Новак.

«Кавказ – самый молодой регион нашей страны. Уникальный климат, великолепная природа, исторические достопримечательности и расположение от моря до моря делает его особенно привлекательным для развития. Кавказ сегодня переживает инвестиционный бум. Для достижения национальных целей президент поставил задачу увеличения инвестиций в нашей стране к 2030 году на 60%. И эта амбициозная задача выполняется опережающими темпами. По итогам прошлого года рост инвестиций на Северном Кавказе составил 17% год к году, это значительно выше, чем в среднем по России», – сказал Александр Новак.

Во второй день форума, 16 июля, КИФ-2024 посетил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, прибывший в Грозный с рабочей поездкой. Председатель Правительства Российской Федерации совместно с Премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым осмотрел экспозицию КИФ в выставочном центре «Павильон «Стройкар», на которой были представлены стенды регионов Северо-Кавказского федерального округа, республик Южная Осетия и Абхазия и коммерческих компаний, осуществляющих деятельность в СКФО. Кроме того, Михаил Мишустин провел совещание с членами Правительственной комиссии по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа.

«Кавказский инвестиционный форум — это яркая, насыщенная и продуктивная деловая площадка. Большое количество участников говорит о ее привлекательности и повышенном интересе к развитию экономики и социальной инфраструктуры на Кавказе. Видна высокая активность бизнеса. Каждый участник форума почувствовал внимание и участие жителей Грозного и его окрестностей в том, чтобы гостям Форума было на нем уютно. Форум — это еще и поиск новых решений для бизнеса, а также роста занятости населения в Северо-Кавказском федеральном округе и перспектив трудоустройства молодых специалистов. Эта деловая площадка важна для СКФО и всей России для развития туристического, сельскохозяйственного и транспортного кластера с большим потенциалом», — сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ Антон Кобяков.

«На КИФ подписаны соглашения по 14 отраслям, среди которых социально-экономическое развитие регионов, инвестиции и банковская деятельность, промышленность и строительство, образование и наука, ЖКХ, международное и межрегиональное сотрудничество, высокие технологии и телекоммуникации, транспорт и логистика, ТЭК и другие», — добавил он.

Северный Кавказ лидирует по росту турпотока, поэтому в ответ на бурный спрос идет работа по наращиванию номерного фонда, отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. По программе льготного кредитования в рамках последнего отбора поддержаны отели на 4,3 тыс. номеров и проект по созданию инфраструктуры для горнолыжного курорта «Домбай». Просубсидировано строительство модульных гостиниц на 2,3 тыс. номеров.

«Сейчас задача субъектов — до конца года ввести все заявленные проекты и готовить новые. Президент поручил в этом году провести отбор по модульным гостиницам сразу на 3 года вперед», — отметил министр на площадке Кавказского инвестиционного форума.

На мероприятиях деловой программы также обсуждали вопросы развития внутреннего туризма, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, разных направлений промышленности, энергетики, банковского сектора, международного сотрудничества, гуманитарной повестки и других сфер, обеспечивающих устойчивый экономический рост регионов СКФО. Особое внимание было уделено вопросу образования и подготовке кадров, которым был посвящен ряд сессий, на которых эксперты обсудили вопросы, связанные с разработкой и внедрением в высших учебных заведениях новых образовательных программ, направленных на подготовку востребованных специалистов, а также усиление значимости переподготовки.

«Кавказский инвестиционный форум — важное международное событие, способствующее укреплению экономических связей между странами и регионами. Все три дня для участников были насыщенными и плодотворными. Результаты превзошли оптимистичные ожидания. Остались довольны итогами как гости, так и организаторы Форума. Я искренне благодарен президенту России Владимиру Путину за предоставленную возможность провести Форум в этом году в Грозном — благодаря КИФ совершается заметный рывок в комплексном развитии всего региона», — подчеркнул глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Одним из ярких событий Форума стало вручение первой инвестиционной премии «Вершина» значимым инвестиционным проектам, выдающимся компаниям и личностям за их вклад в рост экономики и развитие инвестиционного потенциала регионов России, организатором которой выступил Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

На полях КИФ-2024 состоялось окружное совещание с представителями субъектов СКФО и ЮФО по вопросам реализации регионального инвестиционного стандарта, механизма СЗПК и национального проекта «Производительность труда».

В рамках Кавказского инвестиционного форума также прошли мероприятия молодежной программы, основанной на мультидисциплинарном подходе и сочетающей в себе как образовательные интенсивы, так и обсуждение актуальных вопросов в рамках круглых столов и панельных дискуссий. Состоялось открытие лаборатории «Медиа», которое посетил Александр Новак.

Уникальный формат включал образовательные лаборатории по 5 направлениям: предпринимательство, развитие пространств и территорий, медиа, робототехника и мода. В течение 3 дней для студентов проводились сессии, мастер-классы, встречи с ведущими специалистами. Помимо этого, они готовили к презентации собственные проекты. 17 июля в зале «Пленарный» резиденции главы Чеченской Республики состоялось подведение итогов Первой молодежной программы КИФ и торжественная церемония награждения участников лабораторий, которые представили наиболее перспективные проекты.

Для гостей Форума была подготовлена богатая культурная программа. Помимо возможности отправиться на экскурсии в красивейшие места Чеченской Республики и посетить достопримечательности Грозного, участников КИФ-2024 ожидал Фестиваль региональных подворий, на котором Чеченская республика и другие регионы СКФО продемонстрировали особенности быта, ремесла и духовные ценности своих жителей.

На Кавказском инвестиционном форуме состоялся уникальный флешмоб, организованный фондом «Росконгресс» и Министерством культуры Чеченской Республики в рамках музыкально-спортивного праздника. Солисты Государственного академического ансамбля танца «Вайнах» показали красочное флаг-шоу «Время жить на Кавказе», во время которого задействовали флаги всех республик Кавказа. Завершилось мероприятие при участии волонтеров министерства по делам молодежи, которые развернули на сцене большой российский триколор, подчеркивая важность и значимость мероприятия для всей страны.

Большое внимание на Форуме было уделено спортивной составляющей. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выступил на сессии «Спортивный Кавказ» и принял участие в открытии площадки ГТО в поселке Хой Веденского района.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил Кубок Кавказского инвестиционного форума по скачкам, который прошел на крупнейшем ипподроме страны. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев наградил победителя главного забега вечера на Кубок КИФ жеребца клуба «Ахмат» по кличке Лендруш под управлением мастер-жокея международного класса Мырзабека Каппушева.

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев и непобедимый боец UFC Хамзат Чимаев провели public talks в рамках молодежной программы форума. Всего в работе КИФ приняли участие более 15 чемпионов, призеров Олимпийских игр, чемпионов мира и Европы, а также звезд смешанных единоборств, которые приняли активное участие в работе павильона Минспорта. В рамках Вечера боев ММА состоялось десять боев с участием сильнейших бойцов регионов Северного Кавказа. В поединке Кубка России по ММА в весовой категории 120,2 кг победитель первенства России Замбек Шахбиев техническим нокаутом в первом раунде нанес поражение Магомеду Тухигову.

На выставочной экспозиции КИФ-2024 свои стенды и инвестиционные проекты представили Республика Дагестан, Республика Чечня, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания, Республика Кабардино-Балкария, Республика Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, а также республики Абхазия и Южная Осетия. Центральной зоной экспозиции стал объединенный стенд института развития «Кавказ.РФ». На нем были представлены планы дальнейшего развития курортов Северного Кавказа и ключевые инвестпроекты макрорегиона.

Организатор Кавказского инвестиционного форума — фонд «Росконгресс» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

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