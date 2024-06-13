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Пресс-релиз

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко открыл IV Российский туристический форум «Путешествуй!»

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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

В День России на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве начал работу IV Российский туристический форум «Путешествуй!», который совместил насыщенную деловую программу и туристический фестиваль для всех любителей путешествий.

Организатором выступает фонд «Росконгресс». Форум проходит при официальной поддержке правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, АНО «Национальные приоритеты», Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.

В рамках деловой программы форума заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел пленарное заседание «Международный туризм. Россия и мир».

Он зачитал приветственное слово участникам форума от президента России Владимира Путина.

«Отрадно, что в последние годы туризм в России динамично развивается, становится значимым фактором экономического, инфраструктурного потенциала поселков, городов и целых регионов. Содействует успешному решению востребованных задач в сфере образования и просвещения, патриотического воспитания молодежи, сбережения нашего богатейшего исторического, культурного, духового наследия. И, конечно, туриндустрия создает условия для расширения предпринимательской, творческой инициативы, роста смежных сфер: строительства и общественного питания, здравоохранения и торговли», — сказано в приветственном слове главы государства.

«По решению Владимира Путина национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который обеспечил взлет нашей туристической отрасли, продлен до 2030 года. Это дает очень четкие, понятные перспективы всей индустрии. Поставлены амбициозные задачи по увеличению доли туризма в ВВП до 5%, росту экспорта туруслуг и числу туристических поездок до 140 млн. Нам есть чем удивлять туристов и можем предложить самые разнообразные виды отдыха: морские, горнолыжные курорты, исторические города, термальные источники, бальнеология, промышленный и экологический туризм. Сегодня мы поговорим, что еще необходимо сделать для создания привлекательных условий отдыха в нашей стране, в том числе для наших иностранных гостей», — отметил вице-премьер.

Максим Решетников в своем выступлении подробно остановился на мерах государственной поддержки туристической отрасли. Среди них — льготные кредиты на создание новых крупных отелей, а также точек крупных инвестиционных проектов — горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений, аквапарков. На развитие туризма работают не только меры нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», но и другие меры господдержки. Например, как отметил Максим Ретешников, четверть всех льготных кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса выдаются на туристические проекты. На развитие туристической инфраструктуры направлена деятельность институтов развития – корпораций Туризм.рф и Кавказ.рф. В частности, Кавказ.РФ управляет 60% туристических особых экономических зон в стране, занимается строительством инфраструктуры в сложных горных районах и «выращивает» инвестиционные проекты полного цикла.

Министр также остановился на мерах по привлечению иностранных туристов в Россию. В этом году ведомством запущена программа продвижения турпродукта на зарубежных рынках. Работают механизмы предоставления электронных виз, а безвизовых обменов туристами с Китаем и Ираном. В этом году подобное соглашение планируется заключить с Индией. Переговоры о полной отмене виз ведутся с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой. Ряд соглашений планируется подписать до конца этого года.

«Россия готова также укреплять инвестиционные связи. Кроме приема туристов мы рады здесь видеть и иностранный бизнес. Действительно в России открылись ниши с уходом западных гостиничных сетей. Заходят наши друзья из арабских стран, с Востока, те, кто умеет управлять гостиничными сетями. Нам важно, чтобы конкуренция была, чтобы поддерживались высокие стандарты обслуживания. Безусловно мы рады инвестициям в наш туристический сектор, поэтому призываем всех активно рассмотреть те возможности, которые у нас есть. С коллегами из институтов развития сформировали список наиболее привлекательных объектов на территории России, которые будут интересны для иностранных инвесторов. В ближайшее время поделимся со всеми нашими друзьями и партнерами», — заявил Максим Решетников.

В пленарной сессии форума также приняли участие председатель комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Государственной Думы ФС РФ Сангаджи Тарбаев, заместитель министра транспорта Российской Федерации Владимир Потешкин, Министр туризма Мьянмы Тхет Тхет Кхайн, первый заместитель министра по туризму Кубы Мария дель Кармен Орельянас, директор департамента по развитию международного туризма министерства культурного наследия, ремесел и туризма Мослем Шоджои и др.

IV Российский туристический форум «Путешествуй!» проходит на Международной выставке-форуме «Россия» с 12 по 16 июня 2024. В деловой программе, состоящей из 40 сессий, примут участие более 250 спикеров. Ожидается, что за пять дней работы форума площадку посетят более 500 тыс. гостей, в том числе представители более 20 иностранных государств. Выставочная экспозиция будет насчитывать более 500 экспонентов из 89 регионов России.

Подробная информация по деловой и фестивальной программе, а также мобильный путеводитель доступен на официальном сайте.

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