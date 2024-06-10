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Пресс-релиз

Россия и Бахрейн обсудили на ПМЭФ реализацию совместных инициатив

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Алексей Даничев/РИА Новости

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова с делегацией Королевства Бахрейн под руководством министра промышленности и торговли Бахрейна Абдуллы бин Адель Факро.

Участники встречи обсудили развитие ранее достигнутых договоренностей в реализации совместных экологических проектов, а также участие официальных делегаций Королевства Бахрейн в мероприятиях фонда «Росконгресс».

В начале встречи Антон Кобяков поприветствовал участников делегации Королевства Бахрейн. Он отметил, что прошедшие переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой открыли важную страницу в отношениях между нашими странами.

«Уверен, что установление партнерства между фондом «Росконгресс», соколиным центром «Камчатка» и Высшим советом по экологии Бахрейна откроет новые возможности для комплексного развития площадок международного уровня по теме сохранения редких видов птиц с участием бахрейнских партнеров и российских специалистов. В 2025 году Россия и Бахрейн отмечают 35 лет установления дипломатических отношений, что, безусловно, открывает значительные возможности и на форумном треке», — сказал Антон Кобяков.

Ранее «на полях» официального визита короля Бахрейна Хамада Бен Исы Аль Халифы в Россию в Москве было заключено соглашение о сотрудничестве по обмену техническими и научными знаниями в области разведения соколов. Документ призван укрепить партнерские отношения между странами в реализации проектов по защите редких животных и птиц, в том числе на форумном треке.

«Выражаем благодарность Российской Федерации за предпринимаемые усилия по углублению и укреплению сотрудничества между нашими странами. Совместная работа на международных форумах, которые организует фонд «Росконгресс», создает возможности для эффективного позиционирования Королевства в качестве партнера в экологических и инвестиционных проектах, которые важно реализовать на благо расширения и укрепления российско-бахрейнских отношений», — подчеркнул министр промышленности и торговли Бахрейна Абдулла бин Адель Факро.

Важной частью повестки российско-бахрейнской встречи на полях ПМЭФ-2024 стало обсуждение участия официальной делегации королевства Бахрейн в качестве страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Также стороны поддержали дальнейшее развитие инициатив экологического трека, который получит всестороннюю экспертную поддержку фонда в рамках второго Международного форума «День сокола».

Мероприятие пройдет в стартовый день Восточного экономического форума во Владивостоке, 3 сентября 2024 года. Главной темой станет учреждение глобальной программы сохранения сокола — Всемирной соколиной инициативы. В рамках этой программы в России создаются центры реинтродукции и сохранения птиц семейства соколиных в Камчатском крае и дрофиных в Республике Калмыкии, в том числе при поддержке партнеров из арабского мира.

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