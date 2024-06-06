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«Политика» и Санкт-Петербург сыграют в финале турнира по хоккею на ПМЭФ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Команды «Политика» и Администрации Санкт-Петербурга вышли в финал «Лига Ставок Кубка Росконгресса» по хоккею. Турнир включен в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

В первом полуфинале политики уверенно обыграли команду «Чемпион» (6:2). Дубль у победителей оформил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев.

За «Политику» также сыграли двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин, временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. Также на лед вышли бывшие футболисты сборной России Александр Мостовой, Роман Широков и Дмитрий Сычев.

Второму полуфиналу предшествовало эффектное лазерное шоу, после которого команда Администрации Санкт-Петербурга в драматичной игре вырвала победу в серии буллитов у команды «Бизнеса», прошлогоднего победителя турнира. Решающий буллит реализовал Егор Кириллов.

За бизнесменов сыграли главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг, председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев, генеральный директор государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих и олимпийский чемпион Сергей Светлов.

В состав Администрации Санкт-Петербурга председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев и бывший форвард сборной России Павел Погребняк, председатель Комитета по физической культуре и спорту Правительства Санкт-Петербурга, серебряный призер Олимпийских игр по велоспорту Антон Шантырь.

Отметим, что вратари всех команды защищали профессиональные голкиперы-женщины: Алена Ашина («Политика»), Варвара Бунькова («Чемпион»), Юлия Волкова (Администрация Санкт-Петербурга) и Валерия Меркушева и Надежда Морозова («Бизнес»).

6 июня в финале сыграют «Политика» и Администрация Санкт-Петербурга, в матче за третье место – «Чемпион» и «Бизнес».

Программа Спортивных игр ПМЭФ объединит более 20 мероприятий по 18 видам спорта. В форуме примут участие более 20 победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

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