Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Опубликована деловая программа VIII Восточного экономического форума

close
100%
Пресс-служба ВЭФ

На сайте VIII Восточного экономического форума опубликована деловая программа. ВЭФ-2023 состоится 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор – Фонд Росконгресс.

«Мы проводим VIII Восточный экономический форум. Десять лет назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин определил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век. Одним из важных и эффективных инструментов развития макрорегиона стал Восточный экономический форум, который ежегодно посещает более 7 тыс. человек из более чем 60 стран мира. На площадках Форума принимаются решения, имеющие большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, заключаются многомиллионные инвестиционные контракты. С разворотом России на Восток роль ВЭФ возросла. Дальний Восток – ключевой регион не только для нашей страны. Он «сшивает» мир в той части, в которой он еще остается в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества. Что касается программы, мы адаптировали традиционные блоки под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны. Также мы проведем ревизию всего, что сделали за десять лет, обсудим планы на будущее, новую политико-экономическую модель мира, инструменты развития экономики России в условиях санкций, безопасность движения капитала, новые форматы взаимодействия с иностранными компаниями», – отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Главная тема Форума – «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

«Восточный экономический форум традиционно предлагает стратегические решения в рамках работы по всестороннему развитию Дальнего Востока. Совместное участие представителей государства и бизнеса, экспертного сообщества и ведущих экономистов позволяет найти новые подходы к решению текущих вызовов. В этом году особое внимание уделим развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества на различных уровнях. Состоятся бизнес-диалоги, пройдет активная работа по повестке интеграционных объединений. Россия традиционно открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона и готова предлагать взаимовыгодные формы взаимодействия с учетом соблюдения национальных интересов всех без исключения партнеров», – подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антон Кобяков.

В рамках первого тематического блока – «Международное сотрудничество в изменившемся мире» – обсудят место Дальнего Востока России в экономике Большой Евразии, перспективы интеграционных объединений ШОС и БРИКС, вопросы международного коммерческого арбитража, налаживания научной дипломатии в Азии, перспективы китайского бизнеса в России.

Направление «Логистика перемен» включит дискуссии о новых логистических решениях на Дальнем Востоке, а также об устойчивом развитии Северного морского пути как новой глобальной транспортной артерии. В рамках сессий обсудят такие темы, как трансграничное сотрудничество, морская и железнодорожная логистика, цифровые решения для внутренней и международной логистики, развитие единой дальневосточной авиакомпании.

Участники сессий тематического блока «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?» подведут текущие итоги и поговорят о перспективах развития ДФО. Будет рассмотрена эволюция преференциальных режимов в регионе, в том числе территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток, мер в рамках Арктической зоны Российской Федерации. В рамках дискуссий будут обозначены новые векторы развития преференциальных режимов. Кроме того, пройдут отраслевые сессии по таким направлениям, как переработка нефти и газа, лесная промышленность, сельское хозяйство и автопром.

В блоке «Технологическое развитие как гарантия суверенитета» рассмотрят вопросы государственной безопасности в сфере информационных технологий, расширения применения беспилотников в различных сферах экономики. Также эксперты затронут аспекты разработки новых моделей взаимодействия крупного бизнеса, инвесторов и технологических компаний. В ходе дискуссий будут представлены отдельные истории успешного продвижения и масштабирования российских креативных продуктов на международном рынке.

В ходе сессий трека «Дальний Восток будущего» обсудят реализацию проекта по формированию нового облика крупнейших городов Дальнего Востока, в рамках которого разработаны более 20 мастер-планов. Среди других тем – обеспечение граждан качественным и доступным жильем, создание условий для развития арендного жилья, территориальное планирование в системе здравоохранения, сохранение традиционного образа жизни представителей коренных малочисленных народов Севера.

Участники блока «Образование и воспитание как основа независимости» рассмотрят вопросы модернизации образовательного процесса и будущее учебных заведений региона, реализацию программы академического лидерства «Приоритет-2030. Дальний Восток», а также народосбережение как основу социально-культурного развития России.

В программе Форума также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

В стартовый день ВЭФ пройдет первый Международный форум «День сокола», призванный стать экспертной площадкой для всестороннего диалога и привлечения внимания представителей органов власти, экспертов и научного сообщества к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.

В рамках Форума также состоятся Молодежная программа ВЭФ, Форум Креативного Бизнеса, презентации регионов на выставке «Улица Дальнего Востока» и 12-я Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Кроме того, запланированы насыщенные культурная и спортивная программы.

Картина дня
В Ростове-на-Дону слышны взрывы. Три атаки дронов отражены в России. Военная операция на Украине, день 544-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 544-й день
В Анкаре назвали маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина
Обломки беспилотника в Истре упали на дом в СНТ, есть пострадавшие
Губернатор отреагировал на сообщения о звуках взрывов в Ростове-на-Дону
Врио губернатора Запорожской области сообщил об уничтожении трех штурмовых групп ВСУ
Правительство утвердило дорожную карту газификации Камчатки
Названа причина детской наглости
Новости и материалы
Китай арестовал американского шпиона
Российские спортсмены выступят на Кубке мира по самбо
Lada Niva получит новый двигатель
Бритни Спирс расскажет правду об отношениях с мужем в мемуарах
«Ем конфеты и шоколад»: Агата Муцениеце рассказала о своем питании при похудении
В США рассказали об укреплении потенциала ВВС Украины после передачи F-16
В Британии рассказали о поиске невоенных путей урегулирования конфликта на Украине
В Саранске в больницу попал 14-летний подросток, избитый своим сверстником и его отцом
Ситибанк перестанет покупать доллары и евро
В России зафиксирован всплеск DDoS-атак
Тома Круза расстроил успех «Барби»
Гимнастка Солдатова опубликовала философский пост
Domino's Pizza в России может обанкротиться
Моргенштерн рассказал, как относится к интимным снимкам своей девушки на Onlyfans
В Воронеже мужчину подозревают в том, что он сорвал с подростков символику спецоперации
В Финляндии потребовали ужесточить санкции против России
В ряде регионов Украины отключены ЛЭП и подстанции
В Совфеде заявили о страхе украинских солдат управлять западными танками
Все новости
Калужский губернатор рассказал об отражении атаки беспилотников
В Росавиации рассказали о перенаправленных из столицы рейсах
Собянин сообщил об уничтожении БПЛА при попытке подлета к Москве
Цена на газ в Европе резко выросла
«Закат долгой эпохи». Китайская экономика переходит от роста к длительной стагнации
WSJ: длившийся почти 40 лет экономический рост в Китае завершился
«Спастись шансов не было». Ливень утопил группу диггеров в столичном подземелье
В Москве-реке найдены тела подростков, гулявших по подземным коллекторам
От груши до Хрюши: Николаю Валуеву – 50
«Как может у татарина жена не готовить?». Интервью с актером «Квартета И» Камилем Лариным
Камиль Ларин заявил, что с недоверием относится к искусственному интеллекту
Будут ли топить суда в Черном море после краха «зерновой сделки»?
Почему превращение черноморской инициативы в «тотальную морскую войну» не имеет смысла
«Мама разорвала фартук у меня на глазах». Как изменились сборы первоклассников в школу за 60 лет
Родители уверены, что первоклассника можно собрать в школу без запредельных трат
«Сын подруги украл бинокль и пришел за чехлом». Истории о возмутительных поступках детей
Дети лезут без очереди и пинают незнакомцев. Личные истории и комментарий психолога
«Не потерпим унижения». Между Киевом и Иерусалимом разгорелся скандал из-за депортации украинцев
Киев угрожает Израилю закрыть Умань для паломников из-за депортации украинцев
«И это только начало»: Зеленский договорился забрать у Нидерландов все имеющиеся истребители F-16
Президент Зеленский: Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях