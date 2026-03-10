«Стоит въехать в центр — и все»: в Кремле объяснили отключение интернета в городах России

Песков: отключение интернета в ряде городов нужно для обеспечения безопасности

В Москве, Санкт-Петербурге и других городах России фиксируют перебои с мобильной связью и интернетом. В Кремле объяснили ограничения мерами безопасности. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, временные отключения вводят в соответствии с законом и заранее предупреждают операторов. Ранее Владимир Путин подписал закон, позволяющий ограничивать связь по требованию ФСБ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Роскомнадзор сообщил, что вопросы о перебоях мобильного интернета в Москве следует адресовать министерству цифрового развития.

«Эти вопросы следует направить в Минцифры», — отметили в пресс-службе ведомства.

В Кремле, в свою очередь, объяснили ограничения мерами безопасности. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отключения мобильной связи в Москве и других крупных городах вводятся в соответствии с действующим законодательством.

«Все отключения и ограничения происходят в соответствии с законодательством... это связано с главной необходимостью обеспечения безопасности. Что касается проблем для бизнеса — это предмет дополнительного анализа», — заявил он журналистам, комментируя перебои со связью в последние дни.

Связь с перебоями

Жители Москвы в начале марта столкнулись с перебоями мобильной связи и интернета. В отдельных районах столицы пользователи на протяжении нескольких часов не могли нормально пользоваться мобильной сетью, сообщал сайт «Код Дурова».

«Жители столицы вечером 5 марта столкнулись с отключением мобильной сети — в некоторых частях Москвы не работает мобильная связь и полностью недоступен мобильный интернет. Ночью 6 марта проблема не была решена», — следует из сообщения.

По данным издания, наиболее заметные перебои наблюдались в Южном административном округе Москвы, где связь работала нестабильно или пропадала полностью. Жители столицы даже начали шутить в соцсетях — мол, вспомнили школьные годы, когда приходилось переписываться с друзьями по СМС.

«С обеда пятницы началось — стоит въехать в центр, и все. Работают только белые списки», — цитирует москвича издание Msk1.

В сентябре 2025 года Минцифры сформировало так называемый белый список интернет-ресурсов, которые должны продолжать работать даже в случае масштабных ограничений сети. В него вошли социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы, а также сайты крупнейших банков. В ведомстве отмечали, что такая мера позволит снизить неудобства для пользователей.

Проблемы со связью фиксировали и в Санкт-Петербурге. Накануне, по данным сервиса Downdetector, только за час количество жалоб на отсутствие мобильного интернета достигало 362 . Среди наиболее частых запросов пользователей были «интернет», «не открываются сайты» и «не работает мобильный интернет».

Утром 9 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке беспилотника на регион. На фоне произошедшего объявляли воздушную опасность. Спустя примерно четыре часа, после уничтожения дрона, власти отменили режим воздушной тревоги.

Отключение по требованию

В феврале президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий обязанность операторов связи отключать сеть по требованию ФСБ в случаях, определенных нормативными актами главы государства .

Изменения внесли в закон «О связи». Согласно документу, операторы не будут нести ответственность за перебои, если отключение произошло по требованию спецслужб. При этом перечень ситуаций, когда связь должна быть отключена, будет определяться отдельными актами президента.

Изначально законопроект предусматривал отключение сети по запросу ФСБ, однако ко второму чтению формулировку изменили — вместо запроса в документе закрепили именно требование.

Ограничения мобильного интернета в российских регионах начали регулярно применять с весны 2025 года. Власти объясняют такие меры необходимостью противодействия атакам украинских беспилотников, которые могут использовать сотовые сети для навигации и передачи координат.

Первые масштабные отключения мобильного интернета произошли накануне празднования Дня Победы 9 мая 2025 года — тогда ограничения затронули около 40 регионов страны. Параллельно Минцифры развивает систему так называемого «белого списка» интернет-ресурсов. В него входят российские сайты и сервисы, которые должны оставаться доступными даже при отключении мобильного интернета. Первую версию перечня ведомство опубликовало еще 5 сентября 2025 года, а 14 ноября представило расширенный вариант.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что в список войдут «все ресурсы, нужные для жизни». По его словам, перечень формируется с учетом предложений федеральных и региональных органов власти, а процедура включения сайтов требует согласования с несколькими уполномоченными ведомствами.

По состоянию на декабрь 2025 года в «белый список» включили более 50 интернет-ресурсов. В Минцифры подчеркивали, что перечень формируется исходя из популярности и социальной значимости сервисов.