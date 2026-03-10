В Челябинской области у водителя случился сердечный приступ прямо за рулем авто

В Челябинской области водителю стало плохо, когда он находился за рулем. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона.

Инцидент произошел на трассе Некрасовка-Варшавка. Ехавший в машине мужчина вдруг почувствовал недомогание, не справился с управлением и съехал в кювет.

На ситуацию обратили внимание очевидцы и вызвали экстренные службы. Добраться до мужчины медики не смогли. Спасателям пришлось деблокировать водителя из машины, однако спасти его не удалось. Врачи полагают, что причиной произошедшего стал сердечный приступ.

В поисково-спасательном отряде напомнили, что вождение требует концентрации, поэтому в случае, если водитель чувствует недомогание, ему лучше не продолжать путь.

До этого в Челябинске из-за сердечного приступа мужчина за рулем машины спровоцировал ДТП. Он врезался в дорожный знак и отлетел в авто другого участника аварии. Виновник аварии не выжил.

