«Наступление на всех направлениях». Чего ждать от весенней кампании в зоне СВО

В Генштабе ВСУ заявили об «освобождении практически всей Днепропетровской области», — но в этом усомнились даже на Украине. Что происходит в зоне СВО на самом деле и ждать ли нового наступления российской армии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Начальник Главного оперативного управления украинского Генштаба Александр Комаренко заявил, что ВСУ якобы «освободили практически всю территорию Днепропетровской области». При этом в украинских пабликах ему не поверили: авторы отмечают, во-первых, что Генштаб «ранее вообще не подтверждал потерю территорий в этом регионе», а во-вторых, что никакого «освобождения конкретных населенных пунктов» не показывает даже ресурс ГУР Украины DeepState.

А что сейчас происходит в зоне специальной военной операции на самом деле? Если в нескольких словах, то российская армия по-прежнему владеет стратегической инициативой и, хотя и не так быстро, как хотелось бы некоторым экспертам, но уверенно, ежедневно и методично продвигается вперед.

Оставаясь на позициях реалистичной оценки обстановки, следует сказать, что устойчивость обороны ВСУ в оперативном стратегическом отношении пока не нарушена, части и соединения украинских войск еще сохраняют боеспособность и временами контратакуют продвигающуюся вперед российскую армию . По большей части, подобные контратаки не имеют успеха и приводят только к излишним потерям ВСУ в живой силе и материальной части.

И хотя президент США Дональд Трамп в недавнем разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим прекращением огня, тут многое зависит от позиции официального Киева.

Если украинские власти не проявят необходимой степени реализма, если окончательно «потеряют берега», то Вооруженные силы России проведут и весеннюю военную кампанию — по всей видимости, с окончанием распутицы, — и летнюю, и осеннюю. Причем каждую из них — с самыми решительными оперативно-стратегическими целями.

Весенняя кампания — 2026

Возникает вопрос: почему боевые действия в ходе специальной военной операции надо планировать кампаниями, а не отдельно взятыми операциями? Дело в том, что кампании — это определенный этап СВО, они представляют собой систему одновременных и последовательных операций различного масштаба, объединенных общими военно-политическими и стратегическими целями и единым замыслом. К примеру, в 2026 году это могут быть овладение Харьковом, Запорожьем, Николаевым и Одессой, глубокое и стремительное продвижение частей и соединений ВС РФ в тылы украинской армии .

Но для этого надо определить направления сосредоточения основных усилий, грамотно распределить имеющиеся силы и средства, создать соответствующие группировки войск, определить им задачи, в полном объеме отработать вопросы материально-технического обеспечения, подготовить необходимые резервы.

В этом плане одна из важнейших задач — обеспечить весеннюю кампанию 2026 года необходимыми людскими и материальными ресурсами. Нельзя исключать, что сейчас военно-политическое руководство России, Минобороны и Генштаб проводят — с полным соблюдением всех необходимых мер секретности — большую подготовительную работу, и с окончанием весенней распутицы российская армия перейдет в наступление практически на всех стратегических направлениях .

Не приходится сомневаться, что в результате подобных кампаний на Украине не останется ни одного целого объекта инфраструктуры и, главным образом, энергетики: погаснет последняя лампочка, а отсутствие воды и канализации в условиях жаркого климата приведет к вспышке инфекционных заболеваний. Также будет фактически уничтожена промышленность, и страна понесет тяжелейшие потери в демографическом плане.

Если подобные результаты устраивают военно-политическое руководство в Киеве, то, что называется, и флаг им в руки. Однако требования России в плане мирного урегулирования конфликта в этом случае будут ужесточаться с каждым днем, и об этом представители Украины ранее были неоднократно предупреждены.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).