«Новые люди» предложили ввести в РФ должность уполномоченного по делам животных

В Госдуме предложили учредить в РФ должность уполномоченного по делам животных

Депутаты партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили учредить в России должность уполномоченного по защите животных. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты направили соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором обратили внимание на большие различия в разных регионах страны в вопросах, касающихся сферы животных: подходы к содержанию приютов, отлов безнадзорных животных, контроль за жестоким обращением с животными и т.д.

Отсутствие регулятора в этой сфере затрудняет формирование комплексных решений, уверены авторы инициативы. По мнению парламентариев, введение такой должности позволит систематизировать правоприменительную практику в сфере защиты животных.

До этого вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев заявил, что в России количество фактов жестокого обращения с домашними животными исчисляется сотнями случаев в год.

В настоящее время в УК РФ существует статья 245, подразумевающая максимальное наказание в виде лишения свободы 3-5 лет.

Ранее правительство поддержало закон о конфискации питомцев у жестоких владельцев.