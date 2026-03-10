«Тихий ужас»: бывший тренер «Динамо» раскритиковал ЦСКА

Тренер Петрушин: ЦСКА мне понравился, но их игра в обороне – это тихий ужас

Бывший тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин подверг критике оборону ЦСКА после поражения от бело-голубых в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«ЦСКА мне понравился, но их игра в обороне – это тихий ужас. Пропускают со стандартов, защитники сами себе привозят. «Локомотив» отскочил, честь им и хвала. Команда молодая, но похвала, что смогли отыграться. Интересный тур», — отметил.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита».

Это поражение для армейцев стало крупнейшим с 2020 года, когда в домашнем матче ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4. Также ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ, до этого команда уступила «Краснодару» и «Ахмату».

Ранее ЦСКА сравнили со «Спартаком» годичной давности.