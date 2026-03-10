Размер шрифта
Гордон назвала способ облегчить участь больной раком Лерчек

Юристка Гордон: Лерчек нужно заменить домашний арест на подписку о невыезде
Телеграм-канал «Осторожно, новости»

Юристка Екатерина Гордон назвала способ облегчить участь больной раком блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина). Гордон цитирует NEWS.ru.

По мнению Гордон, блогерше стоит заменить домашний арест на более мягкую меру пресечения — подписку о невыезде, чтобы получать лечение и посещать врачей, не спрашивая каждый раз для этого разрешения следствия и суда.

«Насколько я знаю, идет судебный процесс, но отнестись снисходительно, изменить меру пресечения можно и сейчас. И придумать, как это сделать в пользу невинного по этой статье человека, можно», — говорит юристка.

Специалист добавила, что у Лерчек действительно сложный случай заболевания. Сейчас Гордон хочет собрать подписи в защиту Лерчек. Она подчеркнула, что верит в невиновность Чекалиной по уголовному делу о выводе денежных средств за границу, которое сейчас рассматривается в суде.

Гордон также напомнила, что была юристом в бракоразводном деле блогеров Чекалиных и знает, что Лерчек не зарабатывала на счетах в ОАЭ и не имела к ним доступа.

В марте возлюбленный Чекалиной Луис Сквиччиарини сообщил, что у находящейся под следствием блогерши сразу после родов обнаружили рак. Женщине провели операцию на позвоночнике, потому что ее позвонки на фоне рака уже начали разрушаться.

До этого Екатерина Гордон призвала амнистировать Валерию Чекалину.

Ранее Виктория Боня поддержала Лерчек после объявления о раке.

 
