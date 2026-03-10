Размер шрифта
Волочкова о восстановлении после операции: «Шов заживает»

Балерина Волочкова заявила, что восстанавливается после замены тазобедренного сустава
Алексей Майшев/РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о восстановлении после перенесенной операции на тазобедренном суставе. Ее цитирует kp.ru.

По словам Волочковой, пока она восстанавливается, и второй концерт после операции пройдет без танцев.

«Была у докторов наших, профессоров сегодня. Гематома еще есть, шов заживает», — рассказала она.

В феврале в Германии Волочковой провели операцию по замене компонентов тазобедренного сустава. Балерина рассказывала, что у нее стерлась хрящевая ткань.

После эндопротезирования балерина вернулась в Россию и слишком рано приступила к тренировкам. От напряжения швы разошлись, и она перенесла повторное хирургическое вмешательство.

Недавно Волочкова предположила, что актера Джима Керри мог заменить двойник.

Ранее Анастасия Волочкова парировала критику балета от Тимати Шаламе.

 
