Волочкова о восстановлении после операции: «Шов заживает»

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о восстановлении после перенесенной операции на тазобедренном суставе. Ее цитирует kp.ru.
По словам Волочковой, пока она восстанавливается, и второй концерт после операции пройдет без танцев.
«Была у докторов наших, профессоров сегодня. Гематома еще есть, шов заживает», — рассказала она.
В феврале в Германии Волочковой провели операцию по замене компонентов тазобедренного сустава. Балерина рассказывала, что у нее стерлась хрящевая ткань.
После эндопротезирования балерина вернулась в Россию и слишком рано приступила к тренировкам. От напряжения швы разошлись, и она перенесла повторное хирургическое вмешательство.
