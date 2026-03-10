«Не челядь какая-то». Стало известно, почему экс-замглавы Минобороны Цаликов не попал в СИЗО

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову, обвиняемому по делу о коррупции и создании преступного сообщества. Несмотря на тяжесть предъявленных обвинений, суд отправил экс-чиновника не в СИЗО, а под домашний арест — из-за заболевания, которое препятствует содержанию под стражей. Решение вызвало волну недовольства в среде военкоров. Подробнее о деле и обвинениях против бывшего замминистра — в материале «Газеты.Ru».

Бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова отправили под домашний арест, поскольку состояние его здоровья не позволяет содержать его в следственном изоляторе, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах.

«У Руслана Цаликова имеется заболевание, которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», — рассказал собеседник агентства.

В перечень болезней, при наличии которых подозреваемых и обвиняемых не помещают в СИЗО, входит более 50 заболеваний и их групп. Среди них — различные новообразования, инфекционные болезни, заболевания крови и эндокринной системы . Какой именно диагноз у Цаликова — неизвестно.

«Коммерсантъ» предполагал, что бывшего замминистра отправят в СИЗО «Лефортово» или «Кремлевский централ».

На решение суда о домашнем аресте Цаликова резко отреагировали военкоры и общественники.

«А вы как хотели, чтобы уважаемый человек в СИЗО сидел? Поди не челядь какая-то…» — написала в Telegram-канале актриса Яна Поплавская.

«Цаликова отправили под домашний арест. Все-таки полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», — написал военкор Александр Коц.

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что преступления, которые следствие связывает с предполагаемым преступным сообществом, одним из организаторов которого называют Цаликова, могли иметь тяжелые последствия для российской армии. По его словам, ключевым итогом этих действий стало недостаточное оснащение вооруженных сил перед началом специальной военной операции.

«Главное следствие — это плохое оснащение армии РФ перед СВО. Что обернулось провалом первоначального плана операции и затяжной войной, которая идет до сих пор», — отметил он.

Блогер Анастасия Кашеварова признала, что «человек в возрасте и серьезно болен», но отметила, что в СИЗО ранее уже отправляли подсудимых с серьезными заболеваниями, напомнив об основателе Readovka Алексее Костылеве «с пластиной в голове и неработающей рукой» и журналистке Александре Баязитовой с диабетом, глаукомой и гипертонией.

Блогеры также задавались вопросом, где Цаликов будет отбывать домашний арест. По данным РЕН ТВ, бывший замминистра владеет особняком рядом с подмосковным селом Раздоры. На территории участка площадью более 10 тыс. кв. м несколько зданий, а также теннисные корты. Стоимость особняка, по данным издания, оценивается в сотни миллионов рублей, что в разы превышает доходы Цаликова за десятки лет. Кроме того, подсудимый владеет загородным домом в Барвихе и домом с апартаментами на Патриарших прудах, отмечает РЕН ТВ.

Активы, принадлежащие родственникам и доверенным лицам Цаликова, оцениваются в миллиарды рублей, пишет «Коммерсантъ».

Суд и обвинение

Руслана Цаликова задержали по делу о создании преступного сообщества. Бывшему первому заместителю министра обороны вменяют 16 эпизодов преступлений, включая растрату, отмывание средств и получение взяток. По предварительным данным, расследование связано со строительством объектов для Минобороны в различных регионах России.

5 марта Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал для экс-чиновника меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 29 суток.

По данным Следственного комитета, уголовное дело возбудили на основании материалов, собранных совместно с ФСБ, следственным департаментом и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. 5 марта Цаликову предъявили обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, 12 эпизодов), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, два эпизода) .

Цаликов работал в Министерстве обороны с 2012 года, когда ведомство возглавил Сергей Шойгу. В разные годы он курировал вопросы финансового контроля, судебно-правовой работы, информационной политики и взаимодействия с правоохранительными органами. Пост заместителя министра обороны он занимал почти 10 лет — с декабря 2015-го по июнь 2024 года.

После ухода из ведомства Цаликов стал депутатом парламента Тывы и мог занять место сенатора в Совете Федерации от региона.

В апреле 2024 года силовики задержали другого заместителя министра обороны — Тимура Иванова, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере. В январе 2025 года стало известно, что Цаликов дал показания по делу Иванова, а также его бывшего подчиненного Антона Филатова — экс-гендиректора «Оборонлогистики».