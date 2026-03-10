В ООН отреагировали на ракетный удар ВСУ по Брянску

ООН об атаке ВСУ на Брянск: организация выступает против ударов по гражданским

Организация Объединенных Наций выступает против ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ракетный обстрел Брянска, сообщает ТАСС.

«Мы ясно даем понять, что мы выступаем против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре», — сказал он.

10 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Брянск с помощью крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух — земля» с большой дальностью действия. Один из прилетов пришелся на завод, который специализируется на производстве микросхем для мобильных устройств. Противник нанес удар по предприятию во время пересменки, когда сотрудники собирались идти домой. Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

По информации Telegram-канала Mash, в результате атаки два человека не выжили, еще 12 получили ранения.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал произошедшее терактом, отметив, что ВСУ намеренно намеренно били по мирным жителям.

Ранее ВСУ атаковали российские регионы новейшими ракетами «Фламинго».