Маск второй раз подряд возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes

Американский бизнесмен Илон Маск во второй раз подряд занял первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. Список опубликован на сайте издания.

«Его (Маска. — «Газета.Ru») состояние оценивается в $839 млрд, что почти в два с половиной раза выше прошлогодней оценки», — говорится в материале.

В первый раз предприниматель возглавил рейтинг в 2022 году, во второй — в 2025 году.

Следом за Илоном Маском в новом рейтинге расположился один из основателей Google Ларри Пейдж, чье состояние оценивается в $257 млрд. На третьей строчке оказался его коммерческий партнер Сергей Брин, который владеет состоянием в $237 млрд.

Основатель Amazon Джефф Безос впервые с 2016 года не попал в ТОП-3, хотя его состояние увеличилось с $215 млрд в прошлом году до $224 млрд. Но этот показатель позволил ему занять лишь четвертое место.

Пятая позиция досталась Марку Цукербергу, основателю Meta (признана в России экстремистской и запрещена). По данным Forbes, его состояние достигло отметки в $222 млрд. В 2025 году состояние бизнесмена оценивалось в $216 млрд, и тогда он оказался на втором месте в списке богатейших людей мира.

Ранее число российских миллиардеров по версии Forbes достигло исторического рекорда.