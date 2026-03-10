Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток

Зеленский: Украина отправила своих специалистов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию

Киев направил команды своих специалистов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит Telegram-канал «Новости. Live».

Зеленский уточнил, что Киев направил на Ближний Восток три профессиональные и укомплектованные команды.

«На этой неделе все три будут в трех разных странах», — сообщил украинский лидер.

Других подробностей, в частности, что будут делать эти команды в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, он сообщать не стал.

До этого Зеленский заявил, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. По словам политика, США обратились к Киеву за помощью 5 марта. Он подчеркнул, что украинские специалисты отреагировали незамедлительно и вылетели на следующий день.

5 марта газета The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры с Украиной о закупке перехватчиков, способных отражать атаки иранских беспилотников «Шахед». В издании отметили, что у США и Израиля меньше шансов поразить иранские дроны из-за их мобильности и скрытности.

Ранее Зеленский попросил страны Ближнего Востока поговорить с Путиным в обмен на помощь.