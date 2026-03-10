Неизвестные подожгли человека на автобусной остановке в российском городе

В Якутии на автобусной остановке подожгли человека. Об этом сообщает Telegram-канал «SD Новости Якутии».

Инцидент произошел в Якутске на улице Дзержинского. По сообщению, поступившему вместе с видеороликом с места случившегося, подростки якобы избили и подожгли человека.

Якутская дорожно-транспортная служба сообщает, что неизвестные совершили поджог остановки «Спортшкола», в результате которого пострадал человек. Также оказалась повреждена сама остановка, ее временно закрыли — после окончания проверки по факту случившегося ее восстановят. Предварительно, одного из участников инцидента установили и задержали.

До этого в Оренбурге студента задержали за поджог полицейской машины. Молодой человек купил бензин и поджег машину, снимая происходящее на видео для отчета.

Ранее в Москве мужчина устроил поджог, чтобы заставить знакомого вернуть долг.