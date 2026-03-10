Размер шрифта
Зеленский высказался об участии Европы в переговорах по урегулированию

Зеленский: мы пытаемся обеспечить присутствие Европы на переговорах с РФ
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжает добиваться участия стран Евросоюза в переговорах по урегулированию. Его слова передает «Новини Live».

«Мы делали все, чтобы присутствие Европы было обеспечено. Поэтому мы будем продолжать это и в дальнейшем в данном контексте», — сказал он.

По словам главы украинского государства, российская сторона не заинтересована в присутствии европейских представителей на встрече.

10 марта спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров на следующей неделе.

В конце февраля Bloomberg сообщал, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Киев не согласится на вывод своих войск с территории Донбасса. По данным агентства, Москва считает диалог несодержательным без этой уступки. В Киеве неоднократно отвергали возможность вывода Вооруженных сил Украины, а президент Зеленский называл требование «чушью».

Ранее Лавров рассказал, что означает вопрос признания реалий на земле в конфликте с Украиной.

 
