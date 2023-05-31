Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Пресс-релиз

Фонд Инносоциум представил социально ориентированную повестку в деловой программе ПМЭФ-2023

close
100%

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум проведет 5 сессий социально-культурной и общественно значимой направленности в рамках деловой программы ПМЭФ-2023. Участие в дискуссиях примут сенаторы, министры правительства, главы регионов и крупнейших корпораций, директора промышленных предприятий, ведущие представители киноиндустрии, руководители благотворительных фондов и научных организаций. Обсуждение путей развития социальных технологий в гуманитарной и культурной сфере на наивысшем экспертном уровне, выработка инструментов нематериальной мотивации совершенствования существующих экономических и социокультурных связей – вклад Фонда Инносоциум в деловую программу ПМЭФ-2023.

15 июня состоится сессия «Человек благополучный» – главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны», на которой будет обсуждаться сбалансированный подход при создании условий для благополучной и полноценной жизни каждого человека, обеспечивающий базовые права и потребности, создающий возможности для личной, профессиональной и гражданской самореализации. Модератором сессии выступит и. о. ректора Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров. К обсуждению приглашены заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, губернатор ХМАО Наталья Комарова, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, руководители госкорпораций, благотворительных и научных организаций.

В тот же день пройдет сессия «Кинопроизводство в России сегодня: собственные ресурсы и новые партнерства», участники которой рассмотрят широкий ряд вопросов, касающихся развития российской киноиндустрии. Модератором сессии выступит управляющий директор «Газпром-медиа Холдинг» Тинатин Канделаки. К обсуждению приглашены Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководители российских киностудий, кинокомпаний, дистрибьюторов и их коллеги из Индии, Ирана и ОАЭ.

16 июня состоится сессия «Герои за кадром: как снимать индустриальное кино?» Дискуссия фокусируется на вопросах создания и поддержки медиапроектов, документальных и художественных фильмов, которые направлены на изменение предубеждений и сложившихся стереотипов в отношении работы в промышленной сфере и реальных секторах экономики и ставят целью стимулировать молодежь к выбору инженерных и рабочих специальностей. Модератором сессии выступит программный директор ММКФ Иван Кудрявцев. К обсуждению приглашены Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор ХМАО Наталья Комарова и ведущие представители киноиндустрии.

В тот же день состоится сессия «Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество», посвященная теме социального вклада бизнеса, социальных инвестиций как способу повышения устойчивости бизнеса, привлекательности компании для сотрудников и пользы для региона присутствия. Модератором сессии выступит исполнительный директор «РБК-ТВ» Илья Доронов. К обсуждению приглашены Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, генеральный директор Фонда Президентских грантов Илья Чукалин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, руководители крупных промышленных компаний и благотворительных организаций.

17 июня состоится сессия «Диалоги культур в эпоху глобальных изменений». Она посвящена гуманитарному взаимодействию, культурным обменам, возможности использовать культуру в качестве связующего моста в построении международных и межнациональных отношений. Модератором сессии выступит заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева. К обсуждению приглашены начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель генерального директора АО «Газпром Медиа Холдинг» Юлия Голубева, зарубежные политики и деятели культуры.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 462-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 462-й день
Белгородский губернатор объявил о вывозе детей с приграничных территорий в Воронеж
Из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области детей отправят в Воронеж
«В целом — не поддерживаем»: как на Западе отреагировали на атаку беспилотников на Москву
В Белом доме заявили, что в курсе атаки дронов на Москву и собирают информацию
Минобороны РФ заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины
Стало известно о смерти депутата ГД Виктора Зубарева
Суд приговорил к 23 годам колонии снайпера ВСУ за убийство волонтера в Мариуполе
СБУ предъявила подозрение публиковавшим видео работы ПВО блогерам
Новости и материалы
Стало известно, когда будет запущен новый межбанковский мессенджер в странах Азии
Украина продолжает импортировать электроэнергию из Словакии
Land Rover представил флагманскую модификацию Range Rover Sport
Власти Курской области рассказали об обстреле со стороны ВСУ
В Удмуртии мужчина убил сожительницу по пути домой, а потом закопал ее тело в своем дворе
Президент МОК Бах оценил реализацию критериев допуска россиян к соревнованиям
Кремль прокомментировал предложение присвоить Донецку и Луганску звание «Город-герой»
Стало известно о состоянии депутата Зубарева незадолго до смерти
В Кремле обеспокоены ситуацией в Белгородской области
Магазин Nintendo eShop продолжит работу в России в ограниченном режиме
В Кремле сочли саммит ЕПС в Кишиневе «неполноценным»
Появился первый трейлер хоррора «Два, три, демон, приди!», который выйдет в российский прокат
Россиянам с судимостью могут разрешить заключать контракт на военную службу
Песков рассказал, видел ли Путина за компьютерными играми
Психолог рассказала, как объяснить ребенку неприязнь между родственниками
Меган Фокс и Machine Gun Kelly вместе появились на публике на фоне слухов о разрыве
В Кремле ответили на вопрос об атаке дронов на Москву
Зепюр Брутян рассказала, хочет ли еще одного ребенка
Все новости
«Инопланетяне здесь»: любитель уфологии из Стэнфорда рассказал о пришельцах на Земле
Профессор биологии и любитель уфологии Гарри Нолан сравнил инопланетян с конкистадорами
«Родители, а не школа или чиновники, должны решать, где и как ребенок будет учиться»
Интервью с юристом и психологом Кристиной Сандаловой о нюансах альтернативного образования для ребенка в России
«Вышла замуж, и только после случился первый секс»: с кем связала жизнь Наташа Королева
Брак со стриптизером, внебрачная дочь: как сложилась личная жизнь 50-летней Наташи Королевой
«Трибуны сделаны халтурно»: детали смертельного ЧП на детском футбольном матче в Ростове-на-Дону
Женщина погибла при обрушении трибун на стадионе в Ростове-на-Дону, еще 25 человек пострадали
«Вертелась вокруг Достоевского и угождала ему». Как Полина Суслова стала прототипом героинь классика
Как Полина Суслова покорила Достоевского и стала прообразом его персонажей
Накормила дочь и внуков молочной лапшой с ядом. Саратовской отравительнице вынесли приговор
В Саратовской области отравившую дочь и трех внуков женщину приговорили к 19 годам колонии
Секс-символ 90-х. Наташе Королевой — 50
«Система ПВО сработала штатно, есть над чем поработать». Путин — об атаке дронов на Москву
Путин: система ПВО Москвы при атаке беспилотников сработала штатно
«Задача сложная, но решаемая». Как ПВО Москвы защищает столицу от атак дронов
Полковник Ходаренок рассказал, как защитить Москву от ударов беспилотников
Арестовать не смогут: ЮАР пообещала дипломатический статус участникам саммита БРИКС
ЮАР гарантировала иммунитет участникам саммита БРИКС после ордера МУС на арест Путина
Глава Минобороны Шойгу: ВСУ за месяц потеряли 16 тысяч военнослужащих и 16 самолетов
Также перехвачено 29 ракет Storm Shadow и 196 снарядов HIMARS
«Нельзя поддаваться на провокации»! Как Москва отреагировала на атаку украинских БПЛА
Песков: атака БПЛА на Москву — это ответ на российский удар по центру принятия решений
«Будем двигаться»: Зеленский снова не назвал дату контрнаступления
Президент Украины заявил, что утвердил сроки начала контрнаступления ВСУ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях