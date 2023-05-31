Фонд Инносоциум представил социально ориентированную повестку в деловой программе ПМЭФ-2023

Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум проведет 5 сессий социально-культурной и общественно значимой направленности в рамках деловой программы ПМЭФ-2023. Участие в дискуссиях примут сенаторы, министры правительства, главы регионов и крупнейших корпораций, директора промышленных предприятий, ведущие представители киноиндустрии, руководители благотворительных фондов и научных организаций. Обсуждение путей развития социальных технологий в гуманитарной и культурной сфере на наивысшем экспертном уровне, выработка инструментов нематериальной мотивации совершенствования существующих экономических и социокультурных связей – вклад Фонда Инносоциум в деловую программу ПМЭФ-2023.

15 июня состоится сессия «Человек благополучный» – главная цель социальной политики и основной ресурс развития страны», на которой будет обсуждаться сбалансированный подход при создании условий для благополучной и полноценной жизни каждого человека, обеспечивающий базовые права и потребности, создающий возможности для личной, профессиональной и гражданской самореализации. Модератором сессии выступит и. о. ректора Президентской академии РАНХиГС Алексей Комиссаров. К обсуждению приглашены заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, губернатор ХМАО Наталья Комарова, первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, руководители госкорпораций, благотворительных и научных организаций.

В тот же день пройдет сессия «Кинопроизводство в России сегодня: собственные ресурсы и новые партнерства», участники которой рассмотрят широкий ряд вопросов, касающихся развития российской киноиндустрии. Модератором сессии выступит управляющий директор «Газпром-медиа Холдинг» Тинатин Канделаки. К обсуждению приглашены Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, руководители российских киностудий, кинокомпаний, дистрибьюторов и их коллеги из Индии, Ирана и ОАЭ.

16 июня состоится сессия «Герои за кадром: как снимать индустриальное кино?» Дискуссия фокусируется на вопросах создания и поддержки медиапроектов, документальных и художественных фильмов, которые направлены на изменение предубеждений и сложившихся стереотипов в отношении работы в промышленной сфере и реальных секторах экономики и ставят целью стимулировать молодежь к выбору инженерных и рабочих специальностей. Модератором сессии выступит программный директор ММКФ Иван Кудрявцев. К обсуждению приглашены Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, губернатор ХМАО Наталья Комарова и ведущие представители киноиндустрии.

В тот же день состоится сессия «Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество», посвященная теме социального вклада бизнеса, социальных инвестиций как способу повышения устойчивости бизнеса, привлекательности компании для сотрудников и пользы для региона присутствия. Модератором сессии выступит исполнительный директор «РБК-ТВ» Илья Доронов. К обсуждению приглашены Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, генеральный директор Фонда Президентских грантов Илья Чукалин, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, руководители крупных промышленных компаний и благотворительных организаций.

17 июня состоится сессия «Диалоги культур в эпоху глобальных изменений». Она посвящена гуманитарному взаимодействию, культурным обменам, возможности использовать культуру в качестве связующего моста в построении международных и межнациональных отношений. Модератором сессии выступит заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева. К обсуждению приглашены начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель генерального директора АО «Газпром Медиа Холдинг» Юлия Голубева, зарубежные политики и деятели культуры.