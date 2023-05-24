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Представители более 50 стран примут участие во II Евразийском экономическом форуме

Более 2700 представителей органов власти, бизнес-сообщества, международных организаций, СМИ примут участие в деловой программе II Евразийского экономического форума 24–25 мая в Москве. Форум пройдет под девизом «Евразийская интеграция в многополярном мире». В рамках ЕЭФ-2023 состоится порядка 35 деловых сессий. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание Форума.

«Из более чем 2700 гостей форума, подтвердивших участие - свыше 500 иностранных представителей из 54 государств. Дискуссии на площадках форума нацелены на выработку конкретных практических решений, направленных на всестороннее экономическое развитие государств-членов Евразийского экономического союза и стран Евразийского региона. Вместе с тем, форум станет площадкой для бизнес-диалога - в нем примут участие свыше 650 представителей бизнеса из более чем 450 компаний», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Также ожидается, что в мероприятиях форума примут участие представители Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения и Международной организации по миграции.

Одна из ключевых дискуссий пройдет в рамках сессии стратегического блока «Приоритеты ЕАЭС 2030+», участниками которой станут вице-премьер-министр Республики Армения Мгер Григорян, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра – Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин, первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Главная тема сессии — обсуждение основных векторов интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов.

II Евразийский экономический форум проводится в рамках председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году, его целью является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве.

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