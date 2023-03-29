В Нью-Дели завершился первый день работы Российско-Индийского делового форума – одного из мероприятий, предваряющих Петербургский международный экономический форум. Главная тема – «Сотрудничество во имя развития и роста».

Дискуссии первого дня были посвящены переходу к многополярному мировому порядку, новой реальности сырьевых и энергетических рынков и роли технологической революции в развитии экономики.

«В то время, когда доступ к технологиям используется как средство политического давления, Россия и Индия обязаны взять на себя лидерство в обеспечении своего технологического суверенитета и формировании справедливых «правил игры» в глобальной технологической сфере», – президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков.

Кроме того, участники обсудили особенности деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти по обеспечению благоприятного делового климата и созданию необходимых правовых условий для работы коммерческих структур.

«Ключевым направлением развития взаимодействия России и Индии является укрепление сотрудничества в сфере торговли, новых технологических решений, безопасности, природных ресурсов, инвестиций и культурных связей, а также расширение регионального партнерства. Проведение таких мероприятий, как Российско-Индийский деловой форум, способствует не только настраиванию дружеского диалога двух стран, но и приводит к конкретным решениям, которые, как правило, претворяются в жизнь», – руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

В рамках питч-сессии московских технологических решений Made in Moscow компании представят свои наработки инвесторам и экспертам, которые в дальнейшем могут перейти в категорию экспортных товаров.

Цифровизация стала центральной темой сессий «Умный город: общее будущее Индии и России» и «Цифровизация в индустрии и создание и применение элементной базы нового технологического уклада». Как отметили эксперты, трансформация больших и малых городов, моделирование и управление жизненным циклом продуктов, защита информации, предиктивная аналитика, цифровой дизайн и другие термины прочно вошли в словарь индустриальных компаний, однако цифровизация, по их словам, это прежде всего перекресток – государства и бизнеса, технологий и политики, человека и окружающей среды, безопасности и удобства – требующий внимательного соблюдения баланса интересов.

Не менее важной темой, которая поднималась в первый день, стала фармацевтическая отрасль, ведь Индия является крупным экспортером фармацевтических препаратов, поставляя их более чем в 200 стран. Обеспечение устойчивости систем здравоохранения перед лицом любых вызовов обсудили в рамках сессии «Россия – Индия: курс на сотрудничество во имя здоровья».

Представители Госкорпорации «Росатом» – партнера Форума – рассказали про новейшие разработки в направлениях «Умные города» и «Ядерная медицина».

Организаторы Форума: Фонд Росконгресс, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Российский экспортный центр, Ассоциация экспорта технологического суверенитета, Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ», Глобальный совет по инновациям и промышленности, Национальное агентство Индии по координации и привлечению инвестиций Invest India, Федерация индийских торгово-промышленных палат (FICCI), Деловой совет по сотрудничеству с Индией.

Петербургский международный экономический форум состоится 14–17 июня 2023 года на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.