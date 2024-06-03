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Прокуратура Чувашии проводит проверку инцидента с раздеванием школьниц перед ЕГЭ

Прокуратура проводит проверку в школе села Яльчики из-за инцидента на ЕГЭ

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Прокуратура Чувашской Республики

Прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с появлением информации о том, что в одном из сел республики перед сдачей ЕГЭ ученикам приходилось раздеваться до нижнего белья. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что инцидент имел место в средней школе села Яльчики, где «при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, уполномоченными лицами выполнялись контрольные функции, направленные на пресечение проноса запрещенных предметов в учреждение образования».

Из публикаций в интернете прокуратура сделала вывод, что «сотрудниками пункта проведения экзамена допущены нарушения». В связи с чем «организована проверка исполнения законодательства об образовании, изучаются записи с камер видеонаблюдения, запрошены документы, проводится опрос сотрудников школы».

3 июня стало известно, что в Яльчикском районе Чувашии в местной школе учениц заставили раздеваться до нижнего белья, чтобы получить допуск к сдаче ЕГЭ. Родители обратились в прокуратуру, указав, что сотрудник Рособрнадзора заставляла учеников снимать ремни и задирать рубашки. Кроме того, ученикам не позволяли находиться в туалете больше 30 секунд.

До этого почти аналогичная история произошла на ЕГЭ в Воронеже. Подробнее о ней — в материале «Газеты.Ru».

Ранее директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром девочек перед ЕГЭ.

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