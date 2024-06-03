Паводок повредил 100-метровый участок Транскама в Северной Осетии

В Северной Осетии ликвидируют последствия подмыва стометрового участка федеральной трассы А-164 Транскавказской магистрали (Транскам). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«В ночь со 2 на 3 июня 2024 года из-за паводка водами реки Ардон подмыло федеральную автодорогу А-164 «Транскам» на 24-м км», — уточнили в сообщении.

По данным ФКУ Упрдор «Кавказ», для ликвидации последствий происшествия задействовали три единицы спецтехники и 10 рабочих.

На участке ставят железобетонные ограждения, после чего приступят к русловым работам для переброски потока воды, чтобы сделать насыпь для восстановления дорожного полотна.

Движение здесь перекрыли с 00:30 в понедельник, 3 июня. Объезд временно осуществляется через уличную сеть города Алагир.

Трасса Алагир — Цхинвал проходит через Рокский тоннель, построенный на одноименном перевале через Главный Кавказский хребет. Это единственная автодорога, которая соединяет Южную Осетию с внешним миром.

До этого президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации с паводками призвал заранее думать о восстановлении жилья в подтопленных регионах.