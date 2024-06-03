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В Эстонии отклонили обращение к государству преподавать на русском языке в школах

В Эстонии постановили, что страна не обязана давать образование не на эстонском

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Depositphotos

Верховный суд Эстонии постановил, что конституция страны не дает права требовать от государства базового образования на каком-либо языке, кроме эстонского. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

В публикации отмечается, что данное решение приняли в ответ на жалобу, поданную в связи с переходом на эстоноязычное обучение в школах с 1 сентября 2024 года. В обращении хотели обязать государство обеспечить образование для детей из русскоязычной общины на их родном языке. Жалобу направил дедушка в защиту прав своего внука, отмечает ERR.

Административный суд отклонил апелляцию, сочтя, что возможное ущемление прав ребенка носит слишком гипотетический характер, поскольку обязанность посещать школу возникла бы у этого ребенка только через пять лет. 

До этого стало известно, что власти Эстонии запретили преподавать русский язык в школах Нарвы.

Отмечается, что в Нарве более 90% жителей являются русскоговорящими, в связи с этим городские власти попросили оставить изучение русского языка в школах.

В правительстве Эстонии подчеркнули, что изучение русского языка не соответствует интересам детей.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

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